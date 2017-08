Poliisia puukotettu Tukholman Södermalmilla - yksi otettu kiinni

Poliisia on puukotettu Tukholman Södermalmin kaupunginosassa Medborgarplatsenin aukiolla, ruotsalaisviestimet kertovat. Yksi ihminen on otettu kiinni, kertoo poliisi. SVT:n mukaan poliisi on kertonut, että puukotettua poliisia on isketty kaulan alueelle. Alue on eristetty laajasti.

Uutistoimisto TT:n paikalla olevan toimittajan mukaan aukiolla on nyt rauhallista, mutta alueella on runsaasti poliisin yksiköitä ja ambulansseja. TT:lle poliisin tiedottaja ei halunnut kertoa haavoittuneen poliisin vammoista eikä myöskään sitä, iskettiinkö tätä puukolla.

SVT:n mukaan yksi ihminen on otettu kiinni murhayrityksestä epäiltynä ja hänen sanotaan olevan tunnettu alueella.

Välikohtaus sattui puoli yhdentoista maissa paikallista aikaa Medborgarplatsenin metroaseman rappusten tuntumassa. SVT:n mukaan poliisi partioi alueella tiiviisti, sillä siellä liikkuu paljon päihdeongelmaisia.

Expressenin ja SVT:n mukaan poliisin vammat eivät ole hengenvaarallisia. Hänen kollegansa antoivat hänelle ensiapua paikalla ja hän oli tajuissaan.

Aftonbladetin mukaan hyökkäys olisi ollut täysin provosoimaton. Hyökkääjän kerrotaan iskeneen takaapäin poliisin ollessa partioimassa alueella. Haavoittuneen poliisin kollegat ottivat epäillyn nopeasti kiinni. Aftonbladetin saamien silminnäkijähavaintojen mukaan epäilty olisi iältään kolmekymppinen.

Jonkin ajan päästä tapahtumasta poliisi kertoi, että tapahtumapaikalla on rauhallista ja siellä tehdään teknistä tutkintaa ja haastatellaan todistajia.

