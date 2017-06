Poliisi uskoo kaikkien Lontoon iskun tekijöiden kuolleen - epäiltyinä kolme miestä

Lontoossa ainakin kuusi ihmistä on kuollut ja viitisenkymmentä on haavoittunut veriteoissa, joita tutkitaan terrorihyökkäyksinä. Lisäksi paikan päällä on hoidettu runsaasti lieviä vammoja saaneita.

Hyökkääjiä oli alustavien tietojen mukaan kolme. Poliisi ampui heidät.

Hyökkäys alkoi London Bridge -sillalla noin kello kymmenen aikaan eilen illalla. Siellä epäillyt ajoivat pakettiautolla jalankulkijoiden päälle. Poliisin mukaan epäillyt jatkoivat sen jälkeen ajoaan London Bridge -sillalta läheiselle Borough Market -torialueelle, missä he nousivat autostaan ja alkoivat puukottaa ihmisiä.

Lontoon keskusta oli illalla täynnä ihmisiä, jotka olivat kerääntyneet pubeihin ja baareihin seuraamaan Real Madridin ja Juventuksen välistä jalkapallon Mestarien liigan loppuottelua.

- He puukottivat kaikkia. He juoksivat ympäriinsä ja karjuivat: Allahin puolesta, kertoi Geraldiksi esittäytynyt mies yleisradioyhtiö BBC:lle.

- Näin kun pakettiauto ajoi ihmisten päälle. Kun miehet tulivat ulos autosta, luulin, että he aikovat auttaa uhreja, mutta sen sijaan he alkoivat hakata ja potkia heitä ja vetivät esiin veitset, jatkoi paikalla ollut Eric -niminen mies.

Naisen kurkku oli viilletty auki

Lähellä hyökkäyspaikkaa pubissa ollut Alex Shellum sanoi nähneensä, kuinka baariin hoiperteli nainen, jonka kurkku oli viilletty auki.

- Hän vuoti verta solkenaan, Shellum kauhisteli.

Lähellä hyökkäyspaikkaa olleen pariskunnan Benin ja Natalien verkkokalvoille piirtyi yhtä kauheita näkyjä.

- Ihmiset juoksivat pakoon. Sitten näkyviin tuli mies, jolla oli suuri veitsi. Hän iski sillä toista miestä ainakin kolmesti. Näytti siltä, että mies oli yrittänyt estää heitä, mutta kylmäverisen puukotuksen jälkeen hän tuupertui katuun.

Benin mukaan mies käveli veriteon tehtyään läheiseen pubiin.

- Sen jälkeen kuului kolme laukausta. Ja sitten juoksimme, Ben kertasi.

Räjähdeliivit olivat huijausta

Italialainen valokuvaaja ja dokumentaristi Gabriele Sciotto, joka niin ikään oli katsomassa jalkapalloa Borough Marketin alueella, näki, kun hyökkääjät ammuttiin. Sciotto otti myös kuvan, jossa näkyy maassa makaava maastohousuihin sonnustautunut mies, jolla on päällään räjähdeliiviltä vaikuttava tekele. Miehen takana näkyy kaksi muuta ruumista.

Räjähdeliivit paljastuivat myöhemmin huijaukseksi.

- Poliisi ampui miehet muutamassa sekunnissa, Sciotto kertasi.

Poliisin mukaan miehet ammuttiin noin kahdeksan minuutin kuluessa siitä, kun tapahtumat käynnistyivät.

Suurlähetystö: Iskualueita kannattaa edelleen välttää Lontoossa

Suomen Lontoon suurlähetystön mukaan Lontoossa kannattaa edelleen välttää London Bridgen ja Borough Marketin aluetta. Myös paikallisviranomaisten ohjeita kannattaa seurata ja tehdä matkustusilmoitus.

Lähetystön mukaan myös London Bridgen ja Boroughn metroasemat on suljettu.