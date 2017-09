Poliisi tutkii terroriuhkaa Tukholman keskustassa - tieto uhasta levinnyt sosiaalisessa mediassa

Ruotsissa poliisi tutkii terroriuhkaa Tukholmassa. Suojelupoliisi Säpon viestintäpäällikkö Nina Odermalm Schei kertoo, että sosiaalisessa mediassa on liikkunut viestejä, jotka voi tulkita uhaksi. Poliisi sai vihjeen asiasta yksityishenkilöltä.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä ruotsalaislehti Aftonbladet. Lehden mukaan uhka on kohdistunut Tukholman keskustaan. Säpo ei suostu paljastamaan tapauksen yksityiskohtia, koska tutkintaa ei haluta vaarantaa.

- Uhka on levinnyt sosiaalisessa mediassa. Tehtävämme on silloin ottaa selvää, mistä siinä on oikein kyse, Odermalm Schei sanoo.

Poliisikomentaja Dan Eliasson kertoo, että vinkki uhasta tuli poliisille viimeisen vuorokauden aikana.

- Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin, Eliasson sanoo.

Hänkään ei halua tarkentaa, millaisista toimenpiteistä on kyse.

Säpon viestintäpäällikön mukaan terrorismin uhka-arvio on edelleen Ruotsissa tasolla kolme viisiportaisella asteikolla.

Ministeri kehottaa valppauteen

Ruotsin oikeusministeri Morgan Johansson kertoo saaneensa tiedon uhasta viime yönä. Ministeri korostaa, että poliisi työskentelee asian parissa aktiivisesti.

- En voi tarkentaa, mistä siinä on kyse. Mielestäni tiedotus on poliisin asia, Johansson sanoo.

Hän kehottaa tavallisia tukholmalaisia olemaan valppaina.

- Kannattaa kuunnella, mitä viranomaiset sanovat, ja olla erityisen valppaana sekä kertoa poliisille, jos näkee jotain epäilyttävää, Johansson sanoo.

Tukholman keskustassa tapahtui huhtikuun alussa terrori-isku, jossa kuorma-auto ajoi väkijoukkoon. Iskun seurauksena kuoli viisi ihmistä ja toistakymmentä loukkaantui.

