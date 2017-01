Poliisi: Melbournen joukkoyliajo oli tahallinen, muttei terrorismia

Australian Melbournessa kolme ihmistä kuoli tiistaina, kun mies ajoi auton väkijoukkoon keskellä vilkasta Bourke Streetin ostosaluetta.

Yksi kuolleista on poliisin mukaan pikkulapsi, kaksi muuta kolmikymppisiä aikuisia. Viidestätoista loukkaantuneesta viisi oli kriittisessä tilassa. Heidän joukossaan on pikkulapsi, jonka lastenvaunuihin auto osui. Kaiken kaikkiaan loukkaantuneista ainakin neljä oli lapsia.

Poliisin mukaan teko oli tahallinen, mutta se ei liity terrorismiin. Epäilty 26-vuotias mies on poliisille tuttu, ja hänellä on huume- ja perheväkivaltataustaa. Miestä vastaan oli vastikään nostettu syytteitä, mutta poliisi ei kertonut niistä tarkemmin. Poliisin mukaan mies on kärsinyt mielenterveysongelmista.

Ennen väkivaltaisuuksia mies ajoi karkuun poliisia, joka yritti pysäyttää auton. Poliisi ampui miestä pidätyksen yhteydessä, mutta vammat eivät ole hengenvaarallisia.

Poliisi kertoi tiedotustilaisuudessa, että miehen epäillään puukottaneen veljeään aamulla ennen yliajoa. Myös miesten äidin kimppuun oli käyty.

Ennen yliajoa miehen kyydissä oli matkustanut nainen, mutta perjantaina oli epäselvää, oliko hän ollut autossa vapaaehtoisesti vai ei.

Kiihdytteli ja elehti ohikulkijoille

Väkivaltaisuudet tapahtuivat iltapäivällä noin kilometrin päästä Melbourne Parkista, jossa pelataan parhaillaan Australian avointa tennisturnausta. Silminnäkijät kertovat miehen kiihdytelleen autollaan ja elehtineen ohikulkijoille ikkunasta ennen kuin ohjasi auton kohti ihmisjoukkoa.

– Hän ei pysähtynyt, ja jalankulkijat yrittivät väistää, mutta hän vain jatkoi ja osui ihmisiin mennessään, kertoi silminnäkijä Melbournen Herald Sun -lehdelle.

Australian pääministeri Malcolm Turnbull otti osaa uhrien ja heidän läheistensä suruun.

– Kaikki australialaiset osoittavat rukouksensa ja myötätuntonsa tämän järkyttävän rikoksen uhreille ja heidän perheilleen.