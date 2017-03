Poliisi: Lontoon iskussa on kuollut viisi ihmistä ja haavoittunut arviolta 40 ihmistä

Lontoon iskussa on poliisin mukaan kuollut viisi ihmistä ja haavoittunut arviolta 40, kertovat useat mediat. Kolme haavoittuneista on poliiseja. Yksi kuolleista on epäilty hyökkääjä.

Aiemmin iskussa kerrottiin kuolleen ainakin neljä ihmistä ja haavoittuneen arviolta 20 ihmistä.

Poliisi on BBC:n mukaan myös kertonut, että iskussa surmansa saanut poliisi Keith Palmer oli palvellut poliisivoimissa 15 vuotta. Hän oli 48-vuotias. Poliisi on ensitiedoista poiketen vahvistanut, että Palmer ei ollut aseistettu iskun tapahtuessa. Epäilty hyökkääjä puukotti Palmeria tämän suojellessa parlamenttia.

Poliisi epäilee iskun liittyvän islamistiseen terrorismiin

Britannian poliisi epäilee, että Lontoon isku liittyy islamistiseen terrorismiin. Britannian terrorisminvastaisen toiminnan johtajan Mark Rowley mukaan tämä on poliisin olettamus.

BBC:n mukaan poliisi on myös kertonut, että epäillyn hyökkääjän uskotaan inspiroituneen kansainvälisestä terrorismista.

Veriteoista epäilty ammuttiin. Tarkempia tietoja hänestä ei toistaiseksi ole kerrottu.

May: Britannia ei aio muuttaa terrorismin uhkatasoaan

Britannia ei aio muuttaa arviotaan terrori-iskujen uhkatasosta Lontoon iskusta huolimatta, kertoo Britannian pääministeri Theresa May. Pääministerin virka-asunnosta televisioidussa viestissään May sanoo, että uhkataso Britanniassa on ollut jo jonkin aikaa korkealla, eikä sitä muuteta.

Linkki juttuun

Linkki juttuun