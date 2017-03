Poliisi: Lontoon iskussa kuoli neljä ja haavoittui 29 ihmistä, joukossa useiden maiden kansalaisia

Lontoon eilisen iskun uhriluku on tarkentunut kolmeen. Poliisin mukaan iskussa kuoli yksi poliisi ja kaksi siviiliä. Kuolleita on yhteensä neljä, sillä poliisi ampui epäillyn hyökkääjän kuoliaaksi.

Aiemmin kerrottiin, että iskussa olisi kuollut yhteensä viisi ihmistä.

Poliisin mukaan sairaalassa on edelleen hoidettavana 29 iskussa haavoittunutta, joista seitsemän tila on kriittinen.

Tiedossa ei ole, että Lontoon uhrien joukossa olisi suomalaisia.

Britannian parlamentin edustalla on käyty keskiviikkona aseellinen välikohtaus. Silminnäkijät kuvailevat välikohtausta "hirvittäväksi".

Britannian poliisi epäilee, että Lontoon isku liittyy islamistiseen terrorismiin. Britannian terrorisminvastaista toimintaa johtavan Mark Rowleyn mukaan tämä on poliisin olettamus tällä hetkellä.

BBC:n mukaan poliisi on myös kertonut, että epäillyn hyökkääjän uskotaan inspiroituneen kansainvälisestä terrorismista.

Veriteoista epäilty ammuttiin. Tarkempia tietoja hänestä ei toistaiseksi ole kerrottu.

Rowleyn mukaan noin 100 ihmiseltä otetaan lausunto iskuun liittyen. Satoja poliiseja työskentelee hänen mukaansa tapauksen parissa. Iskun takia suljettu parlamentti on jälleen avattu, Rowley myös kertoi varhain torstaina Suomen aikaa.

May: Britannia ei aio muuttaa terrorismin uhkatasoaan

Britannia ei aio muuttaa arviotaan terrori-iskujen uhkatasosta Lontoon iskusta huolimatta, kertoo Britannian pääministeri Theresa May. Pääministerin virka-asunnosta televisioidussa viestissään May sanoo, että uhkataso Britanniassa on ollut jo jonkin aikaa korkealla, eikä sitä muuteta.

May kuvaili iskua sairaaksi ja tuomittavaksi teoksi. Hänen mukaansa iskun paikka ei valikoitunut sattumalta.

- Terroristi valitsi iskeä pääkaupunkimme sydämeen, mihin ihmisiä kaikista maista, kulttuureista ja uskonnoista saapuu yhteen ylistämään vapauden, sananvapauden ja demokratian arvoja.

Surmansa saaneen poliisin nimi julkistettiin

Poliisi on BBC:n mukaan myös kertonut, että iskussa surmansa saanut poliisi Keith Palmer oli palvellut poliisivoimissa 15 vuotta. Hän oli 48-vuotias. Poliisi on ensitiedoista poiketen vahvistanut, että Palmer ei ollut aseistettu iskun tapahtuessa. Epäilty hyökkääjä puukotti Palmeria tämän suojellessa parlamenttia.

Muun muassa useat poliitikot ovat ilmaisseet osanottonsa Twitterissä Palmerin perheelle ja kollegoille sen jälkeen, kun poliisi kertoi hänen nimensä julkisuuteen. Muun muassa Lontoon pormestari Sadiq Khan kirjoittaa, että Palmer sai surmansa suorittaessaan rohkeasti velvollisuuksiaan, suojellessaan Lontoota sekä "demokratian sydäntä niiltä, jotka haluavat tuhota meidän tapamme elää".

Useat poliisin edustajat ovat puolestaan kiitelleet Twitterissä Lähi-idästä vastaavaa ministeriä Tobias Ellwoodia, joka yritti pelastaa Palmerin antamalla tälle tekohengitystä. Ellwood teki myös parhaansa tyrehdyttääkseen poliisin verenvuodon ennen kuin ambulanssi tuli paikalle.

- Kiitos, että yrititte tänään sir, kirjoitta muun muassa yksi poliisi.

Lontoon iskussa haavoittui useiden maiden kansalaisia

Iskussa on mediatietojen mukaan haavoittunut useiden maiden kansalaisia.

Eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap kertoi varhain tänään Suomen aikaa, että haavoittuneiden joukossa on viisi eteläkorealaista, joista yksi on haavoittunut vakavasti.

Uutistoimiston mukaan eteläkorealaiset haavoittuivat Westminsterin sillalla, jossa epäilty hyökkääjä ajoi ihmisten päälle.

BBC:n mukaan haavoittuneiden joukossa on myös ainakin yksi romanialainen. Lisäksi neljä opiskelijaa Lancashiren yliopistosta on haavoittunut, BBC kertoo.

Ranskan ulkoministeriö on puolestaan kertonut, että haavoittuneiden joukossa on ainakin kolme ranskalaista lukiolaista.

Tiedossa ei ole, että Lontoon uhrien joukossa olisi suomalaisia.

Iskussa haavoittui arviolta 40 ihmistä. Viisi sai surmansa. Yksi surmansa saaneista oli epäilty hyökkääjä.

Eiffel-tornista sammutettiin valot solidaarisuuden merkiksi

Ranskan Pariisissa kuuluisan Eiffel-tornin valot sammutettiin solidaarisuuden ja surun merkiksi Lontoon kuolonuhreja vaatineen iskun jälkeen. Asiasta muun muassa kertovan The Guardianin mukaan Eiffel-tornin valot sammuivat keskiyöllä paikallista aikaa.

Lisäksi esimerkiksi Britanniassa Birminghamin kirjastorakennus on valaistu Britannian lipun väreillä. Myös Israelin Tel Avivissa kaupungintalo sai Britannian lipun mukaisen valaistuksen.

Linkki juttuun

Linkki juttuun