Poliisi kertoo taltuttaneensa Las Vegasin ampujan, uskoo tilanteen olevan ohi

Las Vegasissa Yhdysvalloissa on tapahtunut joukkoampuminen. Ensimmäisten tietojen mukaan tulitus on vaatinut useita uhreja.

Las Vegasin poliisi twiittasi hieman ennen kello kymmentä Suomen aikaa, että yksi epäilty on taltutettu.

Puoli yhdentoista aikaan poliisi sanoi uskovansa, että muita ampujia ei ole. Poliisi antaa tapahtumista lisätietoa pian.

Ampuja oli liikkeellä lähellä Mandalay Bay -kasinoa, kertoo BBC.

New York Timesin mukaan myös poliiseja kohti on ammuttu. Las Vegasin poliisi on sulkenut kaupunkia halkovan I15-tien osittain ja kehottaa kansalaisia pysymään pois kuuluisan Las Vegas Stripin eteläpäästä.

Reuters kertoo, että kuolonuhreja olisi kaksi ja loukkaantuneita 24. Sairaalaan on tuotu useita ihmisiä, joilla on ampumahaavoja.

Uhrien joukossa on alustavien tietojen mukaan myös poliisi, mutta viranomaiset eivät ole vahvistaneet tätä.

Pelastusviranomaisten mukaan toistakymmentä sairaalaan tuoduista haavoittuneista on kriittisessä tilassa, kertoo CNN.

Mandalay Bay -kasinohotellin ulkopuolella oli käynnissä kantrimusiikin festivaali, kun ampuminen alkoi.

Sosiaaliseen mediaan ladatuissa videoissa näkyy satoja alueelta pakenevia ihmisiä. Joissakin videoissa taustalta kuuluu automaattiaseen tulitusta.

Video courtesy of Drew Akioshi. He was attending the concert at mandalay bay when shooting started. pic.twitter.com/mbyh9Y387q — David Sakach (@davidsakach) 2. lokakuuta 2017

Linkki juttuun