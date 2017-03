Poliisi ampui aseistautuneen hyökkääjän ja useita jäi auton yliajamaksi Lontoossa - tutkitaan terroritekona

Lontoossa Britannian parlamentin luona poliisi on ampunut hyökkääjän, joka puukotti poliisia. Parlamentin lähellä sijaitsevalla Westminsterin sillalla henkilöauto on silminnäkijöiden mukaan ajanut useiden ihmisten päälle.

Reutersin kuvaajan mukaan sillalla on toistakymmentä haavoittunutta. Silminnäkijöiden mukaan osalla on pahoja, runsaasti verta vuotavia haavoja.

At least a dozen injured near UK parliament: Reuters photographer https://t.co/UGKY3LP61R — Reuters Top News (@Reuters) 22. maaliskuuta 2017

Lontoon tapahtumia epäillään terroristihyökkäykseksi, kertoo Scotland Yard. Asiasta kerrotaan myös Lontoon poliisin Twitter-tilillä.

Incident in #Westminster: We are treating this as a terrorist incident until we know otherwise — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 22. maaliskuuta 2017

Parlamentin istunto keskeytettiin tapahtumien vuoksi, eikä rakennuksesta pääse ulos. Pääministeri Theresa May on evakuoitu parlamentista, ja hän on kunnossa.

Toimittaja Andrew Woodcock näki tapahtumat toimistonsa ikkunasta.

– Kuulin huutoa ulkoa. Siellä oli noin 40 tai 50 ihmistä juoksemassa aukiolle. He tuntuivat pakenevan jotakin. Kun ryhmä saapui vartiossa olevien poliisien luo, väkijoukosta irtautui mies, joka näytti pitävän kädessään isoa keittiöveistä.

– Kuului jotain, mikä vaikutti laukauksilta, ehkä kolme laukausta, ja kohta näkyi kaksi ihmistä makaamassa maassa, ja ihmiset juoksivat auttamaan heitä. Pian poliisit alkoivat tyhjentää aukiota, kertasi Woodcock BBC:lle

Westminsterin sillan tapahtumia kuvannut silminnäkijä Radoslaw Sikorski kertoo Twitterissä nähneensä, miten auto ajoi ainakin viiden ihmisen päälle sillalla. Sillan lähelle sijaitseva metroasema on nyt suljettu poliisin pyynnöstä.