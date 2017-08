Pohjois-Korean valtiollinen media: Kim Jong-unille esitelty suunnitelma Guamin saaren iskusta - Kim seuraa vielä amerikkalaisten toimintaa

Pohjois-Korean valtiollisen uutistoimiston KCNA:n mukaan Pohjois-Korean johtajalle Kim Jong-unille on esitelty suunnitelma Guamin saaren ohjusiskusta. KCNA:n mukaan Kim tutki suunnitelmaa "pitkään" ja keskusteli siitä armeijan edustajien kanssa maanantaina.

Kimin kuitenkin raportoitiin seuraavan tilanteen kehittymistä ennen kuin hän tekee päätöksen iskusta. KCNA:n mukaan Kim sanoi "seuraavansa vielä hetken aikaa jenkkien hölmöä ja tyhmää toimintaa". Kimin myös kerrotaan kehottaneen Yhdysvaltoja "lopettamaan ylimielisen provosoinnin".

Trump uhkasi "tulella ja raivolla", Pohjois-Korea uhkasi iskulla Guamin sotilastukikohdan lähettyville

Pohjois-Korea on aiemmin sanonut harkitsevansa iskua Yhdysvaltain Guamissa sijaitsevan sotilastukikohdan lähelle keskipitkänmatkan ballistisilla ohjuksilla. KCNA kertoi asiasta viime viikolla vain tunteja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi Pohjois-Koreaa "tulella ja raivolla", jos valtio jatkaa Yhdysvaltojen uhkailua.

- Pohjois-Korean on parasta olla uhkailematta Yhdysvaltoja. Muuten he kohtaavat tulen ja raivon, jollaista maailma ei ole aikaisemmin koskaan nähnyt, Trump sanoi puhuessaan New Jerseyssä viime viikon tiistaina.

Viimeaikainen sanasota Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen välillä on kasvattanut maiden välisiä jännitteitä. Useat muut maat ovat ilmaisseet huolensa kasvaneista jännitteistä. Esimerkiksi Kiinan presidentti Xi Jinping on kehottanut Trumpia välttämään sanoja ja tekoja, jotka lietsovat jännitteitä Korean niemimaalla. Pohjois-Korean merkittävin diplomaattinen liittolainen Kiina on vedonnut myös Pohjois-Koreaan sanasodan hillitsemiseksi.