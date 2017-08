Pohjois-Korean Kimistä kolmatta kertaa isä

Pohjois-Korean johtajasta Kim Jong-unista on tullut kolmatta kertaa isä, kertoi Etelä-Korean media tiistaina. Kimin vaimoa Ri Sol-juta ei ole nähty julkisuudessa useaan kuukauteen, mikä on lisännyt spekulaatioita siitä, että hän raskaana.

Etelä-Korean tiedustelupalvelun tietojen mukaan Ri ja Kim menivät naimisiin vuonna 2009. Pariskunnan esikoinen syntyi seuraavana vuonna ja toinen lapsi vuonna 2013.

Kimin perheestä ei virallisesti ole juurikaan tietoja. Toistuvasti maassa vieraileva amerikkalainen ex-koripallotähti Dennis Rodman kertoi vuonna 2013 pitäneensä pariskunnan toista lasta, joka on tyttö, sylissään. Rodmanin mukaan Kim on hyvä isä, jolla on hieno perhe.