Pohjois-Korean Kim kuunteli eteläkorealaista K-poppia konsertissa Pjongjangissa - "Hän osoitti suurta kiinnostusta lauluihin ja sanoituksiin"

Voiko tähän muuta sanoa kuin että se on nimenomaan Trump joka tuo tälle planeetalle rauhan. En usko että kovinkaan moni pystyy pokkana sanomaan, että oli varma jo vuosi sitten, että Trump tuo maailmaan rauhan. Tosin minä olen yksi heistä ja sanon sen nyt uudestaan. Trump tuo rauhan Korean niemimaalle sekä Lähi-itään. Isis on jo tuhottu ja Yhdysvallat vetäytyy kohta Syyriasta. Israel ja Palestiina solmivat rauhan ja Iran laskee aseensa. Naurakoot kuka haluaa, mutta maailman rauha on tulossa. Kiitos Trump.