Pohjois-Korean Kim kommentoi huippukokousta Trumpille: Kuin scifi-elokuvasta

Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean historiallinen huippukokous jatkuu Singaporessa. Pohjois-Korean hallinto halusi maiden näkyvän samanarvoisina kokouspaikalla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un jatkavat historiallista huippukokoustaan Singaporessa.

He tapasivat ensin kahden kesken, seuranaan vain molempien tulkit. Ensimmäinen keskustelu kesti tarkalleen 38 minuuttia paikallista aikaa aamuyhdeksältä.

Trump kertoi tapaamisen olleen "erittäin, erittäin hyvä".

Sen jälkeen miehet kävelivät hotellin terassilla. Kim sanoi tuolloin Trumpille, että monet eivät usko eri puolilla maailmaa, mitä Singaporessa nyt tapahtuu.

– Monet ihmiset maailmassa pitävät tätä jonain fantasiana... kuin scifi-elokuvasta, Kim sanoi CNN:n mukaan.

Toimittajat kysyivät Kimiltä useasti, aikooko tämä luopua ydinaseista. Hän ei vastannut kertaakaan.

Pohjois-Korean ydinaseohjelma on Singaporen huippukokouksen pääteema. Alkutapaamisen jälkeen Trump ja Kim neuvottelivat pöydän ääressä vierellään kunkin maan korkeita virkamiehiä.

Huippukokous jatkui työlounaalla, jossa oli tarjolla sekä länsimaisia että korealaisia ruokia. Lounaalle seuraan liittyivät muun muassa Kim Jong-unin sisko Kim Yo-jong ja Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Sarah Sanders.

Liput limittäin

Trump ja Kimin ensimmäinen kättely kuuluu historiallisimpiin näkyihin: se kesti parikymmentä sekuntia. Lisäksi Trump tarttui useasti Kimiä käsivarteen. Myös Kim kosketti Trumpia.

Ensimmäisen tapaamisen taustalla oli limittäin Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean lippuja, kuusi kumpaakin. BBC:n mukaan Yhdysvalloissa järjestelyä ihmeteltiin: eristäytynyt Pohjois-Korea nousi näin samanarvoiseksi maaksi Yhdysvaltain rinnalle.

CNN:n mukaan Pohjois-Korean hallinto teki selväksi huippukokouksen valmisteluissa, että maat esitetään samanarvoisina. Epäilemättä kuvaa käytetään Pohjois-Korean propagandassa kansalaisilleen.

Valtionpäämiesten tapaamista ei olisi voinut kuvitellakaan vielä joitakin kuukausia sitten, kun he vuorotellen uhkailivat toisiaan.

Pohjois-Korean hirmuhallinto

Kim Jong-un on ollut Pohjois-Korean diktaattori kuusi vuotta. The New York Timesin mukaan eristäytyneen maan johtaja on määrännyt ainakin 340 ihmistä teloitettavaksi. Yksi heistä oli kenraali, joka nukahti kesken tapaamisen.

Kimin johtama koneisto kuuluu maailmassa ihmisoikeuksia pahimmin polkeviin hallintoihin.

Pohjois-Korea vangitsee kansalaisiaan vankileireille, joilla tapahtuu hirvittäviä ihmisoikeusloukkauksia, kuten nälkiinnyttämistä, raiskauksia ja kidutusta.

Arviolta satojatuhansia ihmisiä on kuollut maan vankileireillä.

Kahdesta kolmeen miljoonaa pohjoiskorealaista kuoli puolestaan nälänhädässä 1990-luvulla.