Pohjois-Korea sanoo testanneensa vetypommia, Kim Jong-un: "Sataprosenttisesti kotimaista tekoa"

Uhkailu loppuu, kun länsi sanoo, että nyt meitä alkaa peloitaa. Riittää Kim Jung-Un. Laskemme aseemme. Aletaan kavereiksi. Johon Kimi vastaa: Sitähän minäkin, ette te meitä peloita. Kimi sanoo omille kenraaleilleen: Nyt ne kerjää meitä kavereiksi. Ollaan me mahtavia. Aletaanko, ok. Eli lännen pitää nöyrtyä.

Jatko riippuu siitä miten lujasti diktatuuri on juurtunut maahan. Tavallisiin ihmisiinkin.