Pohjois-Korea saa maanantaina harvinaisen vieraan, tavoite on lieventää jännitteitä ja edistää yhteyksiä Washingtoniin

Täytyy kyllä sanoa, että on se Trump vain uskomaton neuvottelija. Kukaan ei uskonut vielä vuosi sitten, että me tulisimme todistamaan hetkeä jolloin Pohjois-Korea todellakin tulee neuvottelupöytään. Pikkulinnut internetin foorumeilla tievät jo visertää, että Korean niemimaalle on tulossa rauha. Tämä rauha on Trumpin ansiota.