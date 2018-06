Pohjois-Korea luopuu ydinaseistaan, mutta sai mitä halusi: pääsyn kansainväliselle areenalle tasaveroisena Trumpin kanssa

Björn Ådahl.

Trumpin ja Kimin kyseenalainen veljeily onnistui siinä, että huippuvaarallinen jännite Korean niemimaalla saatiin ainakin toistaiseksi laskuun. Siltä osin maailmasta tuli turvallisempi, kirjoittaa Aasian asiantuntija, toimittaja Björn Ådahl.

Historialliseen yhteiseen julkilausumaan päättynyt Singaporen huippukokous käynnistää monimutkaisen ja arvaamattoman prosessin.

Ennen muusta maailmasta eristetty Pohjois-Korea sitoutuu nyt luopumaan ydinaseistaan ja pitkän matkan ohjuksistaan, mutta sopimuksen valvontaa pidetään ongelmallisena.

Pohjois-Korean uskotaan voivan halutessaan helposti piilottaa ydinarsenaaliaan ulkomaisilta tarkkailijoilta. Kukaan ulkopuolinen ei tiedä, kuinka paljon ydinaseita sekä uraania ja plutoniumia Pohjois-Korealla on, joten on vaikeaa tai jopa mahdotonta varmistaa, että kaikki on tuhottu.

Pohjois-Korea ei ole päästänyt ulkomaisia asiantuntijoita ydinlaitoksiinsa vuoden 2010 jälkeen. Pohjoiskorealaiset kiihdyttivät ydinohjelmaansa nykyisen yksinvaltiaan Kim Jong-unin noustua valtaan vuonna 2011, ja rikastetun uraanin ja plutoniumin määrän oletetaan moninkertaistuneen sen jälkeen.

Lisäksi pohjoiskorealaiset tiedemiehet osaavat valmistaa ydinaseita. He voivat siksi milloin tahansa tuottaa uusia aseita, jos heillä on riittävästi uraania tai plutoniumia käytettävissään.

Yllättäviä myönnytyksiä Kimille

Presidentti Donald Trumpin ja diktaattori Kim Jong-unin julkilausumaa pidetään myös ylimalkaisena. Yhdysvallat on vaatinut Pohjois-Koreaa luopumaan "kiistattomasti ja peruuttamattomasti" koko ydinohjelmastaan, mutta nyt pikkumaa on sitoutunut vain epämääräisesti "poistamaan ydinaseet Korean niemimaalta".

Samaa ilmausta käytettiin 2007 solmitussa ja myöhemmin rikotussa sopimuksessa. Pohjois-Korea ja Yhdysvallat tulkitsevat ilmausta eri tavalla, eikä Trumpin uskottu suostuvan siihen, että se otetaan taas käyttöön.

Julkilausumassa ei myöskään lyödä lukkoon tarkkaa ydinaseriisunnan aikataulua. Pohjois-Korea voi noudattaa totuttua kaavaa viivyttelemällä aseistariisuntaa.

Trumpiin epäluuloisesti suhtautuvat amerikkalaiset pelkäsivät etukäteen hänen haluavan sopimusta Kimin kanssa niin kiihkeästi, että hän olisi valmis tekemään liian merkittäviä myönnytyksiä. Julkilausuman katsotaan viittaavan siihen, että pelko oli aiheellinen.

Mitä tapahtuu, jos toinen osapuoli kokee toisen rikkoneen sopimusta ja tulkintaerimielisyys on kirjoitettu sisään nyt laadittuun asiakirjaan? Onko ydinsodan uhka silloin vähentynyt vai tosiasiassa kasvanut?

Tapaamisesta lähti tyytyväinen sortaja

Tapaaminen Yhdysvaltain presidentin kanssa on eittämättä tehnyt hyvää tähän asti lähinnä hylkiönä pidetyn Kim Jong-unin arvovallalle. Trump kohteli nyt omaa kansaansa sortavaa Kimiä tasavertaisena johtajana ja totesi jopa, että hänelle on kunnia neuvotella Kimin kanssa. Median uutiskuvissa Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean tähtilipun liehuivat tasaveroisesti rinnakkain.

Kimin tavoitteena on päästä eroon Pohjois-Korean taloutta lamauttavista talouspakotteista. Hänen uskotaan pyytäneen Kiinan presidenttiä Xi Jinpingiä lieventämään pakotteita, kun he tapasivat toukokuussa.

Monet tarkkailijat sanovat Kiinan jo lisänneen öljyvientiään Pohjois-Koreaan. Valtaosa pohjoiskorealaisten kuluttamasta öljystä tuodaan Kiinasta, joten Pohjois-Korean talous kärsi suuresti Kiinan rajoitettua tuontia viime vuonna.

Trump on puolestaan vakuuttanut ylläpitävänsä pakotteita niin kauan kuin Pohjois-Korealla on ydinaseita. Viime aikoina hän ei ole kuitenkaan puhunut maksimaalisesta painostuksesta, joka aiemmin oli hänen suosimansa ilmaus.

Trump esitteli Kimille limusiiniaan

Myös Trump sanoo saaneensa tahtonsa läpi. Hänen nimenomaisena tavoitteenaan oli saada Kim luopumaan ydinohjelmastaan, eikä hänellä ollut aikomustakaan keskustella esimerkiksi Pohjois-Korean kauhistuttavasta ihmisoikeustilanteesta. Näin tuloksen voi huoletta julistaa onnistumiseksi kotiin paluun jälkeen.

Kokouksen jälkeen Trump totesi tulleensa erittäin hyvin toimeen Kimin kanssa. He kättelivät lukuisia kertoja, ja Trump esitteli Kimille pedoksi kutsuttua Yhdysvaltojen presidenttien käyttämää virallista ylipitkää autoa.

Alunperin Trump sanoi tapaavansa Kimin vain, jos Pohjois-Korea luopuu ydinaseistaan välittömästi. Nyt Trump on suostunut siihen, että ydinaseohjelma lopetetaan asteittain.

Vastikkeeksi Trump näyttää saaneen Kimin vakuuttuneeksi siitä, että Yhdysvallat ei uhkaa Pohjois-Korean turvallisuutta. Kokouksen ansiosta huippuvaarallinen jännitys Korean niemimaalla on ainakin väliaikaisesti lientynyt. Se on päivän myönteinen tulema.

Kirjoittaja on Aasian asioihin erikoistunut, Hongkongissa pitkään asunut ja työskennellyt toimittaja.