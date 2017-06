Pohjois-Korea kiistää kiduttaneensa koomassa vapautettua opiskelijaa

Pohjois-Korea syyttää Yhdysvaltoja lokauskampanjasta. Pohjois-Korean mukaan Yhdysvallat on aloittanut kampanjan 22-vuotiaan Otto Warmbierin kuoleman vuoksi. Muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kutsunut Warmbierin pidätystä ja kuolemaa häväistykseksi.

- Yhdysvalloissa (Pohjois-Koreaa vastaan) lavastetun lokauskampanjan vuoksi olemme päätelleet, että humanitaarisuus ja hyväntahtoisuus vihollista kohtaan on tabu ja meidän tulisi teroittaa lain miekkaa enemmän, ulkoministeriön tiedottaja sanoi uutistoimisto KCNA:lle.

Pohjois-Korea kiistää kohdelleensa kaltoin tai kiduttaneensa koomassa vapautettua ja sittemmin kuollutta Warmbieria.

KCNA siteerasi Pohjois-Korean edustajaa, jonka mukaan kaikkia vankeja kohdellaan maan lakien ja kansainvälisten normien mukaisesti. Edustaja tähdensi, että Warmbier ei ole poikkeus.

Pohjois-Korea reagoi yhdysvaltalaisopiskelijan kuolemaan ensimmäistä kertaa.

"Pohjois-Korean hallinto on järjetön"

Etelä-Korea on syyttänyt Pohjois-Koreaa Warmbierin kuolemasta. Presidentti Moon Jae-inin mukaan Warmbierin kuolema osoittaa, että naapurimaa toimii järjettömällä tavalla.

- Uskoakseni voimme nyt tulla siihen tulokseen, että Pohjois-Korean hallinto on järjetön. Kun olemme tekemisissä sellaisen hallinnon kanssa, meidän on saavutettava päämäärämme, joka on Pohjois-Korean täydellinen ydinaseriisunta, Moon sanoi.

Pohjois-Korean edustaja sanoi Etelä-Korean käyttävän Warmbierin kuolemaa hyväkseen, koska se haluaa painostaa Pohjois-Koreaa vapauttamaan kuusi eteläkorealaista vankia.

- Ne, jotka eivät tiedä mitään siitä, miten hyvin kohtelimme Warmbieria, kehtaavat puhua kaltoinkohtelusta ja kidutuksesta, maan edustaja sanoi KCNA:n mukaan.

Aivovaurion syytä selvitetään

Pohjois-Koreassa ryhmämatkalla ollutWarmbier tuomittiin viime vuonna 15 vuoden pakkotyöhön yrityksestä varastaa propagandakyltti.

Warmbier kuljetettiin viime viikolla lääkärilennolla Yhdysvaltoihin, missä hän kuoli maanantaina. Hän oli saanut vankeutensa aikana laajan aivovaurion, jonka syytä ei vielä tiedetä.

Pohjois-Korea on selittänyt koomaa hengenvaarallisella taudilla botulismilla, mutta Warmbierin lääkärit ovat kertoneet, ettei botulismimyrkytyksestä ole löytynyt todisteita. THL:n mukaan elintarvikevälitteisen botulismin tartunnanlähteenä on tyypillisimmin liha-, kasvis- tai kalaperäinen tyhjiöpakattu tai hapatettu tuote tai säilyke. Haavabotulismissa bakteeri pääsee haavaan ympäristöstä.

Warmbierin perheen pyynnöstä 22-vuotiaalle ei tehty ruumiinavausta. Perhe kertoi luottavansa siihen, että ulkoinen tutkinta ja sairauskertomus paljastavat kuolinsyyn.

Warmbier haudattiin torstaina Ohiossa alle viikko Yhdysvaltoihin palauttamisen jälkeen.

