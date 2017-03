Pohjois-Korea ampunut naapureidensa mukaan useita ohjuksia mereen

Pohjois-Korea on ampunut tänään useita ohjuksia mereen, kertovat Japani ja Etelä-Korea.

Etelä-Korean puolustusministeriön mukaan Pohjois-Korea ampui ohjuksia mereen varhain tänä aamuna. Ministeriö ei tarkentanut, kuinka monesta ohjuksesta on kyse. Ministeriön mukaan sekä Etelä-Korea että Yhdysvallat seuraavat tarkasti tilanteen kehittymistä.

Japanin pääministeri Shinzo Abe on puolestaan kertonut, että Pohjois-Korea on ampunut yhteensä neljä ohjusta. Näistä neljästä ohjuksesta kolme on Aben mukaan laskeutunut Japanin merialueelle maan yksinomaiselle talousvyöhykkeelle.

- Pohjois-Korea on ampunut tänään lähes yhtäaikaisesti neljä ballistista ohjusta, jotka lensivät noin 1 000 kilometriä, Abe sanoi parlamentin edessä.

Pohjois-Korea on viime aikoina tehnyt useita kansainvälisesti tuomittuja ohjuskokeita.