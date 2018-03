Pohjoinen napajää on jäämässä taas ennätyspieneksi – syy on ihmisen aiheuttamassa ilmastonmuutoksessa

Napajää on pohjoisnavalla minimissään elokuun puolivälissä. Maaliskuun puolivälissä se on maksimissaan.

Maksimi ei tänä vuonna ole ollut niin laaja kuin se on edellisvuosina ollut. Kylmyys on valunut Pohjois-Amerikkaan, Siperiaan ja nyt Eurooppaan. Navalla on ollut tavanomaista lämpimämpää, joten on luonnollista, että maksimijääpeite on pienempi. Mitään varmuutta ei kuitenkaan ole siitä, että tavanomaista lämpimämpi sää jatkuisi pohjoisnavalla. Paitsi tietysti joidenkin tutkimusrahoitusta janoavien tutkijoiden unelmissa... :)

Globaali lämpötilapoikkeama (UAH) oli helmikuussa +0,2 astetta 30 vuoden keskiarvoa ylempänä. Tammikuussa poikkeama oli +0.26 astetta. Ilmastomuutoksen uutisointi on jotain aivan muuta kuin mittauksista voisi päätellä.