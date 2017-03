Pohjoinen napajää jäi tänäkin vuonna pienemmäksi kuin koskaan satelliittimittausten historiassa

Ilmastonmuutos on täysin normaali asia ja yksi Maa-planeetan perimmäisistä ominaisuuksista. Ilmasto muuttuu aina ja koko ajan ja on tehnyt sitä jo miljardeja vuosia. Se mitä globalistit tässä yrittävät, niin ujuttaa viheliäisillä suunnitelmillaan meille huuhaata ja kertoa, että hiilidioksidi - siis se kaasu jota me ihmisetkin tuotamme kun hengitämme - olisi jotenkin kaiken pahan alku. Globalistit haaveilevat koko planeetan kattavasta hiilidioksidiverosta ja säännöistä jotka olisivat yksi päämekanismi totaaliseen kontrolliin. Hiilidioksidi on nimittäin läsnä kaikessa asiassa tällä planeetalla ja hiilidioksidilla on merkittävä rooli jopa siinä kun kasvit yhteyttävät tuoretta happea jota ihmiset sitten hengittävät.

Mutta ei mitään hätää enää. Ihmiskunta on voittanut taistelun viekkaita globalisteja vastaan valitsemalla Trumpin presidentiksi. Trump on vannoutunut eliitin ja globalistien vastustaja ja on jo paljastanut hiilidioksidi-huuhaan. Trump on nyt ottanut oikeat saastuttajat silmätitkuksi ja saastuttaminen loppuu nyt. Tästä syystä eliitti pelkää ja oikein hyvä niin.