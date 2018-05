Pipsa Possu sai sensorin kirveestä Kiinassa: "Kehottaa röhkimään ja loikkimaan lätäköihin"

Brittiläinen Pipsa Possu -animaatio on poistettu suositusta kiinalaisesta Douyin-videopalvelusta. Samoin hashtag #PeppaPig on tästä lähin pannassa palvelussa, kertoi Global Times -lehti. Sarjan poistamisen syynä on lehden mukaan sen "kumouksellinen" sisältö.

Pipsa Possusta tuli erittäin suosittu Kiinassa 2000-luvun puolivälissä, kun sarjan jaksoja alettiin dubata mandariinikiinaksi. Viime aikoina maassa on kuitenkin herännyt varsinainen Pipsa-hysteria ja fanituotteiden kauppa on roihahtanut täyteen vauhtiin.

Jo tammikuussa Global Times paheksui Pipsan yllyttävän alle kouluikäisiä lapsia "röhkimään ja loikkimaan lätäköihin".

Kommunistisen puolueen virallinen äänenkannattaja, Kansan päivälehti on sekin pitkään kirjoittanut Pipsan haitallisista vaikutuksista ja possun lietsomasta nuorien alakulttuurista.