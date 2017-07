Pikkutyttö kateissa luonnonpuistossa Ruotsissa: ”Tämä ei ole hyvä paikka kadota”

Ruotsissa kuusivuotias tyttö on ollut kateissa aamupäivästä lähtien Hudiksvallissa sijaitsevassa luonnonpuistossa Gävleborgin läänissä. Alueella ovat käynnissä laajat etsinnät.

Poliisin mukaan etsintöjä vaikeuttaa hankalakulkuinen maasto.

- Maasto on vaikeakulkuista, siellä on paljon kallionkoloja ja vesiväyliä. Metsäalue on kivikkoista. Tämä ei ole hyvä paikka kadota, Gävleborgin viranomaisia edustava Joel Manner kommentoi.

Huolta aiheuttaa myös kehno sää. Alueella sataa ja lämpötila on noin 15 astetta. Kadonneella tytöllä on yllään vain kevyt vaatetus.

Aluksi kateissa kaksi lasta

Tytön katoaminen havaittiin vähän ennen puoltapäivää. Paikalla oli kaksi perhettä, joiden 6-vuotiaat lapset katosivat hetkeksi yhdessä. Toinen tytöistä löytyi kuitenkin myöhemmin.

Kadonneen pikkutytön etsinnöissä on mukana muun muassa helikoptereita ja koirapartiota sekä noin 30 hengen ryhmä vuoristopelastuksesta. Etsintöihin on pyydetty mukaan myös alueen tuntevia metsästäjiä, luontoharrastajia ja suunnistajia.

Ruotsalaislehdet ovat kertoneet, että alueella olisi nähty etsintöjen aikana karhu, mutta tieto ei ilmeisesti pidä paikkaansa. Yksi poliisi luuli kuulleensa karhun ääniä, mutta metsästäjät tai koirat eivät löytäneet paikalta jälkiä karhusta.

Lukuisat kansalaiset ovat tarjoutuneet päivän aikana vapaaehtoisiksi mukaan etsintöihin. Poliisin mukaan lisää etsijöitä ei ainakaan tällä hetkellä tarvita.