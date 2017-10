Perustuslaki suojaisi Turkissa tuomittua suomalaistoimittajaa, jos hän saapuisi Suomeen

"Rangaistuksen luovuttamista varten ei Suomen kansalaista luovutettaisi missään oloissa mihinkään", vahvistaa oikeusministeriön hallitusneuvos Juhani Korhonen.

Suomen valtio ei luovuttaisi suomalaista toimittajaa Ayla Albayrakia istumaan vankeusrangaistustaan Turkkiin, jos Albayrak päättäisi matkustaa Suomeen.

Näin vahvistaa oikeusministeriön hallitusneuvos Juhani Korhonen Lännen Medialle. Korhosen mukaan Suomen kansalaisen voi luovuttaa ainoastaan Euroopan unionin valtioon tai Pohjoismaihin, ja silloinkin luovutus voidaan tehdä ainoastaan oikeudenkäyntiä varten.

- Rangaistuksen luovuttamista varten ei Suomen kansalaista luovutettaisi missään oloissa mihinkään, sanoo Korhonen.

Päätös lukee Suomen perustuslaissa. Perustuslain mukaan Suomen kansalaista ei saa luovuttaa tai siirtää toiseen maahan vastoin tämän tahtoaan.

Suomen kansalainen voi myös valita, suorittaako hän rangaistuksensa Suomessa silloin, jos hänet tuomitaan toisessa EU-maassa tai Pohjoismaassa. Tämä perustuu Korhosen mukaan Euroopan unionin säännöstöön.

Tuomittiin "terroristisesta propagandasta"

Wall Street Journal -lehden (WSJ) toimittaja Albayrak tuomittiin tällä viikolla Turkissa kahden vuoden ja kuukauden mittaiseen rangaistukseen "terroristisen propagandan" levittämisestä.

Albayrak oli WSJ:n mukaan Yhdysvalloissa silloin, kun hänen tuomionsa julistettiin. Albayrakilla on Suomen ja Turkin kansalaisuus.

- Asia on Turkin ja Yhdysvaltojen välinen, toteaa Korhonen.

Suomen ulkoministeriö on kuitenkin ollut tietoinen Albayrakia kohtaan nostetuista syytteistä ja tuomiosta, ja asiaa hoitaa ministeriön mukaan Ankarassa sijaitseva suurlähetystö.

Senaattorilta tukea

Albayrak on vuosien saatossa tehnyt Suomessa juttuja muun muassa Ylelle ja Helsingin Sanomille. Hän kertoi WSJ:n jutussa aikovansa valittaa saamastaan tuomiosta.

WSJ:n päätoimittaja on pitänyt Albayrakin tuomiota täysin perusteettomana.

Keskiviikkona Yhdysvaltain senaattori ja entinen presidenttiehdokas John McCain tuomitsi Albayrakille annetun tuomion.

- Todellinen syy Albayrakin tuomiolle oli, että hänellä oli rohkeutta ja taitoa raportoida objektiivisesti Turkin ja sen alueiden monista poliittisista näkökulmista, McCain kirjoitti.

Myös Suomen Toimittajat ilman rajoja -järjestön puheenjohtaja Ilkka Nousiainen tuomitsi tuomion Lännen Median haastattelussa (11.10.).

Turkissa on viime vuosina ollut lukuisia oikeudenkäyntejä toimittajia kohtaan, ja maan toimet lehdistönvapauden rajoittamiseksi on tuomittu laajalti. Tänä syksynä asian on nostanut esiin muun muassa Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker.