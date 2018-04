Perusta löytyi yli 500 vuotta vanha maailman suurin lapsiuhrien joukkohauta – Chimu-intiaanit uhrasivat sekä lapsia että laamoja

Eteläamerikkalaisen Perun arkeologit ovat löytäneet kenties maailman suurimman lapsiuhrien joukkohaudan. Haudasta löytyi yli 140 lapsen ja yli 200 laaman jäännökset. Lapset ja laamat oli uhrattu rituaalissa noin 550 vuotta sitten, kertoo National Geographic.

Joukkohauta löytyi jyrkänteeltä Perun pohjoisosista Tyynenmeren rannikolta La Libertadin alueelta. Alueella oli aiemmin ollut esikolumbiaanisten Chimorin intiaanivaltio. Chimut palvoivat muun muassa kuuta ja heidän valtakautensa päättyi noin vuonna 1475.

National Geographic -lehden mukaan löydökset ovat ennennäkemättömiä ja ainutlaatuisia myös maailman mittapuulla mitattuna. Ainakin asteekki-, maya- ja inkaintiaanien tiedetään uhranneen ihmisiä. Aiempi suurin tiedetty lapsiuhrien joukkohauta on löytynyt asteekkien alueelta.

Tutkimuksen alueella tekivät National Geographicin perulainen tutkija Gabriel Peru ryhmineen ja neworleansilaisen yliopiston antropologi John Verano.

– En osannut odottaa tällaista. Enkä usko, että kukaan muukaan osasi odottaa, sanoo Verano National Geographicille.

Kaivaukset alueella alkoivat jo vuonna 2011. Silloin tiimi löysi 42 lapsen ja 76 laaman jäänteet alueelta. Viisi vuotta kestäneiden kaivausten jälkeen lapsiuhreja oli löydetty yli 140. Hyvin säilyneiden luiden lisäksi haudoista löydettiin myös tekstiilijäänteitä, joiden arveltiin olevan peräisin vuosilta 1400–1450.

Lasten läheltä haudoista löytyi myös kolmen aikuisen – kahden naisen ja yhden miehen –jäänteet. Aikuisilla olleen päävamman ja muistoesineiden puuttumisen vuoksi tutkijat tulivat johtopäätökseen, että aikuiset olivat avustaneet uhraustapahtumassa. Heidät oli tapettu pian uhrauksen jälkeen.

Hautapaikka sijaitsee noin 300 metriä merenpinnan yläpuolella, ja on keskellä Huanchacon asuinaluetta.

Lasten ja laamojen luurangoissa on nähtävillä merkkejä rintalastan leikkaamisesta. Lisäksi kylkiluut on vedetty sivuun, mikä viittaa siihen, että lapsilta ja laamoilta on kenties poistettu sydän.

Lapset olivat kuollessaan noin 5–14 -vuoden ikäisiä. Suurin osa uhreista oli 8–12 -vuoden ikäisiä. Laamat puolestaan olivat noin puolentoista vuoden ikäisiä. Lapset oli haudattu kasvot länteen päin, kun taas laamojen päät oli suunnattu itään, kohti Andien huippuja.