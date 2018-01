Perinnesoitin pitää pintansa – kantele ja Säkkijärven polkka soivat suositun japanilaisen anime-elokuvan panssarivaunussa

Nuori tyttö istuu panssarivaunussa kantele sylissään ja näppäilee sitä hajamielisen näköisenä. Odottaminen vaihtuu kiivaaksi taisteluksi, kun toisen maailmansodan aikainen tankki jyrähtää käyntiin ja tyttö alkaa soittaa Säkkijärven polkkaa. Polkan tahtiin tankki sinkoaa jopa lentoon.

Tässä ei kuitenkaan sodita, vaan kyse on tyttökoulujen välisestä kilpailusta, eräänlaisesta sota- ja strategiapelistä. Kanteletta soittavan Mikan ja miehistöön myös kuuluvien Akin ja Mikon opinahjo on Jatkosota High School ja tankki on BT-42.

Kohtaus on suositusta japanilaisesta Girls und Panzer -animaatioelokuvasta. Tytöillä on suomalaiset poikien nimet, koska ne kuulostavat japanin kielessä feminiineiltä.

Kun elokuvaa ja sitä edeltänyttä tv-sarjaa esitettiin Koreassa, alkoi Ylitorniolle Lovikan kanteletehtaalle tulla tilauksia Koreasta. Sarjan fanit halusivat opetella kanteleensoittoa. Eikä siinä vielä kaikki.

– Japanilaisilla on haaveena päästä soittamaan kannelta panssarivaunun päällä, soitinrakentaja Pekka Lovikka tietää.

Tiettävästi ainoa jäljellä oleva BT-42 on Suomessa, Parolannummen museossa. Sieltä on monen soittajan kuva someen sujahtanut.

Girls und Panzer -maailma on puolestaan laajentunut tv-sarjan ja elokuvan lisäksi muun muassa kirjoihin, peleihin ja leluihin.

Kantele ei ole kadonnutta kansanperinnettä Suomessakaan.

– Ehkä tuhannen kappaletta menee vuodessa, Lovikka laskee pienten viisikielisten kanteleiden menekkiä.

– Käytännössä ne menevät muskarioppilaille ja muskarikouluille, hän lisää.

Ammattimuusikoille kantele on nykyään soitin siinä missä mikä muukin.

Lovikan valmistamia kanteleita käyttävä Ida Elina on sovittanut kanteleelle muun muassa Toton Africa-hitin ja Bond-elokuvasta tutun Adelen Skyfall-kappaleen.

