Pentagonin mukaan Syyrian hallinto kykenee yhä tekemään kemiallisia iskuja

Syyrian hallinto kykenee yhä tekemään kemiallisia iskuja, Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon kertoi torstaina. Kenraali Kenneth McKenzien mukaan Syyrian presidentti Bashar al-Assadin hallinnolla olisi edelleen kemikaalivarantojen jäämiä eri puolilla Syyriaa.

- Mutta kun he pohtivat kyseisiä iskuja, heidän täytyy katsoa olkansa yli ja pelätä meidän tarkkailevan heitä. Meillä on kyky iskeä uudestaan, jos se on tarpeen, McKenzie sanoi.

Yhdysvallat, Britannia ja Ranska ampuivat yli 100 risteilyohjusta kolmeen kohteeseen Syyriassa viime viikolla. Isku oli vastaus Syyriassa tehtyyn epäiltyyn kaasuiskuun, josta Yhdysvallat, Britannia ja Ranska pitävät vastuussa Syyrian hallintoa.

Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian kertoi tuolloin ohjusiskujen tuhonneen "ison osan" Syyrian kemiallisten aseiden varastosta.

Harvinainen tapaaminen

Venäjän armeijan esikuntapäällikkö Valery Gerasimov ja Naton Euroopan-joukkojen komentaja Curtis Scaparrotti kohtasivat harvinaisessa tapaamisessa Azerbaidzhanissa torstaina.

Miehet keskustelivat Naton ja Venäjän sotilaallisesta toiminnasta Euroopassa sekä vaihtoivat näkemyksiä Syyrian tilanteesta, kertoi Venäjän puolustusministeriö lausunnossaan.

Venäjän puolustusministeriön mukaan Euroopan osalta käytiin keskusteluja luottamuksen vahvistamiseksi ja selkkausten välttämiseksi. Syyrian osalta taas puhuttiin yhteistyön tärkeydestä taistelussa kansainvälistä terrorismia vastaan.

Naton mukaan keskustelu keskittyi sotilaallisiin harjoituksiin.