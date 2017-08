Pence kiisti tiedot, joiden mukaan hän suunnittelisi asettuvansa itse ehdolle seuraavissa presidentinvaaleissa

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence on kiistänyt tiedot, joiden mukaan hän tekee pohjatyötä asettuakseen itse ehdolle vuoden 2020 presidentinvaaleissa. Hänen mukaansa tällaiset tiedot ovat "absurdeja" ja "kategorisesti vääriä".

Pence kommentoi asiaa sen jälkeen, kun New York Times -lehti raportoi sunnuntaina, että useat korkeassa asemassa olevat republikaanit ovat ryhtyneet valmistelemaan varjokampanjaa vuodelle 2020. Pence kuvaili lehden artikkeli häpeälliseksi ja loukkaavaksi.

Pencen mahdollisella ehdokkuudella on spekuloitu jo pitkään. Etenkin konservatiivien keskuudessa on jo presidentti Donald Trumpin kampanjan aikaisesta kourintapuheskandaalista lähtien kuiskittu "presidentti Pencestä". Spekulaatioita ovat kiihdyttäneet lehtitiedot, joiden mukaan Pence on hiljattain alkanut Washingtonin asunnossaan isännöidä illallisia, joille on osallistunut muun muassa merkittäviä lahjoittajia ja yritysjohtajia. Lisäksi Pencen kaksi läheistä neuvonantajaa ovat hiljattain perustaneet poliittisen komitean (PAC), jolla muun muassa kanavoidaan vaalirahoitusta.

