Pekingin keskustassa vanhojen kujien julkisivuja muurataan uuteen uskoon

Kiinan pääkaupungin Pekingin keskustan hutong-kujat ovat jälleen muutosten kohteena. Viime kuukausina paikallishallinnolla on ollut käynnissä mittava uudistusprojekti, jossa vanhoilla ja kapeilla kujilla toimivien liikkeiden ja ravintoloiden julkisivuja on muurattu umpeen ja terasseja on purettu.

Kiinan kaupungistumiseen perehtynyt tutkija Outi Luova kertoo STT:lle, että yksi syy vanhojen kortteleiden kovakätisiin muutostöihin voi olla se, että Peking sai vuodenvaihteessa uuden pormestarin.

Kaupungin johtoon valittua Cai Qitä pidetään yhtenä kommunistisen puolueen nousevista tähdistä. Luova muistuttaa, että Pekingin kaupunginjohtajuus on yksi maan merkittävimmistä poliittisista pesteistä.

- Hän haluaa näyttää toimeliaisuutensa ja kykynsä varsinkin ennen syksyllä alkavaa puoluekokousta, joka on tärkeä tilaisuus. Hän haluaa tehdä Pekingistä modernin ja hienon maailmanluokan pääkaupungin, Luova sanoo.

Samankaltaisia uudistuksia on ollut käynnissä aiemminkin. Esimerkiksi noin 10 vuotta sitten ennen Pekingin edellisiä olympialaisia kaupungin hutongeista purettiin suuri osa. Osia taas rakennettiin uudestaan muistuttamaan vanhanaikaista katukuvaa.

- Kun katsoo aikaisempia korjausprojekteja, autenttisuus on niistä hävinnyt aika lailla. Niistä häviää vanha olemus, vaikka osa materiaaleista käytettäisiin uudestaan.

Siirtotyöläisiä häädetään kauemmas

Toinen syy saattaa olla se, että kaupungin kasvua halutaan rajoittaa. Luova kertoo, että Pekingissä kasvua pyritään rajoittamaan erityisesti keskustan alueella ja tulijoiden virtaa pyritään hajauttamaan laitakaupungille.

- Esimerkiksi Pekingin kaupunginhallintoa on suunniteltu siirrettäväksi kokonaan keskustan ulkopuolelle, niin että keskustaan jäisi vain valtionhallinto.

Keskustan hutongeissa monet yrittäjistä ovat olleet siirtotyöläisiä, joilla ei ole Pekingin kotipaikkaoikeutta eli hukouta. Uudistusten myötä monet heistä joutuvat lähtemään.

- Kun niitä kauppoja siellä suljetaan ja siinähän menee elinkeino, ja monet palaavat sitten takaisin kotipaikkakunnilleen.