Parikymmentä Intian sotilasta kuoli lumivyöryissä Kashmirissa

Yhteensä 20 Intian armeijan sotilasta on saanut surmansa lumivyöryissä Kashmirissa, kertoi maan armeija perjantaina. Vyöryt hautasivat armeijan vartiopaikan ja rajavyöhykkeellä Gurezin alueella partioineen armeijan osaston keskiviikkona.

Kaikkien 20 sotilaan ruumiit on löydetty, eikä muita ole enää kateissa.

Kymmenittäin Intian ja Pakistanin sotilaita kuolee joka vuosi lumivyöryissä Kashmirissa. Kuluva talvi on ollut alueella paha, sillä lunta on satanut erittäin paljon ja pakkasta on riittänyt.

Viime viikolla poliisi evakuoi noin 80 kyläläistä Waltengoo Narista Kashmirin eteläosasta, jossa kymmeniä ihmisiä kuoli lumivyöryissä vuonna 2005.