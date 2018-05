Palestiinalaiset pitävät hautajaisia maanantain mielenosoituksissa kuolleille – levottomuuksien pelätään jatkuvan

Yhdysvaltain Jerusalemin suurlähetystön vastaisissa mielenosoituksissa kuolleille palestiinalaisille järjestetään tänään tiistaina hautajaisia. Israelin armeija on kuitenkin varautunut uusiin mielenosoituksiin.

58 palestiinalaista kuoli ja 2700 loukkaantui eilen maanantaina, kun Israelin sotilaat ampuivat Yhdysvaltain Jerusalemin suurlähetystöä vastustavia mielenosoittajia kuoliaaksi. Päivä oli verisin yksittäinen väkivallan päivä sitten vuoden 2014 Gazan sodan.

Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Gazassa pidetään tänään useita hautajaisia, jotka sattuvat samalle päivälle kuin palestiinalaisten viettämä muistopäivä Nakba. Nakba tarkoittaa katastrofia ja se muistuttaa palestiinalaisia siitä, kuinka Israel perustettiin ja palestiinalaiset karkotettiin maasta pois 70 vuotta sitten.

Merkkipäivää vietetään Israelin itsenäisyyspäivää seuraavana päivänä.

Tilanne Gazan kaistalla on tällä hetkellä erityisen herkkä. Gazassa on jo viikkoja osoitettu mieltä Israelia vastaan, ja ennen maanantain ampumisia Israelin joukot olivat tappaneet yli 40 palestiinalaista. Israelin armeija on kertonut varautuvansa uusiin selkkauksiin tänään tiistaina

BBC:n mukaan palestiinalaisryhmät ovat kuitenkin ilmoittaneet hillitsevänsä protesteja tänään kunnioittaakseen eilisissä mielenosoituksissa kuolleita.

Maanantain tapahtumat ovat herättäneet paljon kansainvälistä huolta. YK:n ihmisoikeusasioiden toimisto tuomitsi tiistaina voimakkaasti Israelin armeijan "kauhistuttavan väkivallan" ja totesi, että järjestö on erittäin huolestunut siitä, mitä saattaa tapahtua myöhemmin tiistaina.

YK:n ihmisoikeusasioiden puhemies Rupert Colville kertoi YK:n tiedotustilaisuudessa Genevessä, että Israelilla on kansainvälisen lain mukaan oikeus puolustaa rajojaan, mutta kuolettavaa voimaa se saa käyttää ainoastaan viimeisenä keinona.

Väkivalta Gazan rajaa lähestyneitä palestiinalaismielenosoittajia kohtaan ei ollut Colvillen mukaan oikeutettua.

Myös Turkki ilmaisi kritiikkinsä Gazan väkivaltaisuuksia kohtaan, kun Turkin pääministeri Binali Yildirim kehotti muslimimaita pohtimaan uudelleen suhteitaan Israeliin. Turkki on lisäksi kutsunut koolle Islamilaisen yhteistyöjärjestön (the Organisation of Islamic Cooperation), jonka on tarkoitus kokoontua perjantaina.

Turkki on ollut yksi Gazan väkivaltaisuuksien ja USA:n Jerusalemin suurlähetystön äänekkäimmistä vastustajista.