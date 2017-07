Pakolaiskriisi jatkuu synkkänä – Välimerellä kuollut yli 2000 ihmistä tänä vuonna

Välimerellä on hukkunut YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan tänä vuonna yli 2 000 ihmistä matkalla Eurooppaan. Ihmisiä on kuollut erityisesti matkalla Libyasta tai Tunisiasta Italiaan. Tämä keskisen Välimeren reitti on nyt turvapaikanhakijoiden suosiossa.

Reitti Turkista Kreikkaan on nyt tarkemmin vartioitu, mutta tänäkin vuonna lähes 9 000 turvapaikanhakijaa on saapunut Kreikkaan. Turkin rannikkovartiosto on ilmoittanut ottaneensa mereltä talteen noin 6 500 ihmistä tänä vuonna.

Italiaan on saapunut tänä vuonna yli 83 000 ihmistä, joista moni on kotoisin Länsi-Afrikasta. Tuhannet ihmiset esimerkiksi Nigeriasta, Guineasta, Norsunluurannikolta ja Gambiasta pyrkivät Eurooppaan.

Lisäksi Marokosta Espanjaan on saapunut tänä vuonna noin 4 000 ihmistä.

Afrikasta tulevan maahanmuuton taustalla vaikuttavat muun muassa ruokapula, terroristijärjestö Boko Haramin levittämä konflikti ja muut maiden sisäiset jännitteet ja järjestäytynyt rikollisuus.

Afganistanin ja Syyrian väkivaltaisuudet ajavat näiden maiden kansalaisia yhä hakemaan turvaa ja parempaa elämää Euroopasta Turkin kautta.

Monet hakevat kansainvälistä suojelua

UNHCR:n mukaan monet Eurooppaan pyrkijöistä tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Pakolaisjärjestön raportit ovat karua luettavaa, sillä turvapaikanhakijoita on järjestön mukaan kiristetty, kidnapattu, hyväksikäytetty ja osa on joutunut seksuaalisen väkivallan uhriksi.

UNHCR:n raporttien mukaan jotkut ala-ikäisetkin turvapaikanhakijat joutuvat esimerkiksi Balkanilla myymään itseään rahoittaakseen salakuljetuksen muualle Eurooppaan. Laillisia keinoja ylittää Euroopan rajoja ei ole turvapaikanhakijoille juuri käytössä.

Monet maat ovat vuoden 2015 jälkeen tiukentaneet rajavalvontaansa, jotta niihin ei tulisi niin paljon turvapaikanhakijoita vuosien 2015-2016 tapaan.

EU:ssa sovittiin syksyllä 2015, että muut maat ottavat vastaan Italiaan ja Kreikkaan saapuneita turvapaikanhakijoita, jotta nämä kaksi maata saavat apua suuren ihmismäärän hoitamisessa. UNHCR:n mukaan toukokuun lopussa yhteensä 22 000 ihmistä oli uudelleensijoitettu muihin Euroopan maihin. Sijoituksia pitäisi tehdä yli 98 000 eli paljon olisi vielä tehtävää.

Suomeen on tilastojen mukaan tullut Italiasta 653 ja Kreikasta 900 ihmistä, mikä on moneen muuhun maahan verrattuna mallikelpoinen suoritus. Suomen kokonaisosuus on 2 078 ihmisen vastaanotto.

Esimerkiksi Puola, Slovakia, Tshekki, Itävalta, Unkari ja Bulgaria eivät ole kovin paljon uudelleensijoituksia UNHCR:n tilastojen mukaan tehneet.

EU:n sisäministerit keskustelevat torstaina Tallinnassa Italian pakolaiskriisistä. Italia on ollut hyvin turhautunut tilanteeseen ja on vaatinut, että muutkin maat ottavat enemmän pakolaisia.