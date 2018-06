Auto ajoi hollantilaisen sanomalehden De Telegraafin pääkonttorin seinään pääkaupungissa Amsterdamissa varhain tiistaiaamuna. Valkoinen pakettiauto törmäsi lasi-ikkunasta sisään neljän aikaan aamulla paikallista aikaa ja syttyi tuleen, kirjoittaa uutistoimisto Reuters.

Kukaan ei loukkaantunut. Hollannin poliisi tutkii tapausta hyökkäyksenä. Auton kuljettaja pakeni paikalta ja häntä ei ole löydetty.

De Telegraaf on Hollannin suurin sanomalehti, joka on erikoistunut rikos- ja urheilujuttuihin.

Viime viikolla samalla alueella Amsterdamissa sattui tapaus, jossa joku ampui raketteja toimistotaloon, jossa on usean viikkolehden toimituksia. Kukaan ei loukkaantunut. Poliisi pidätti 41-vuotias miehen, jota epäillään tekijäksi.

Tahallinen teko

Poliisin mukaan tiistaiaamun tapaus oli tahallinen hyökkäys toimitusta vastaan, kirjoittaa Dutch News. Vaikka kukaan ei loukkaantunut, rakennukselle aiheutui pahoja vaurioita.

– Lehteämme on uhkailtu, mutta on liian aikaista spekuloida, kuka on tapauksen takana. Meitä ei pelotella, sanoi De Telegraafinpäätoimittaja Paul Jansen.

Poliisi toivoo saavansa tapaukselle slminnäkijöitä. Pakettiauton kuljettaja poistui paikalta tummalla Audilla.

Päätoimittaja sanoo, että toimitus on järkyttynyt. Lehden rikostoimittaja John van den Heuveliin kohdistuu jo valmiiksi korostuneita turvallisuustoimia, koska hän on kirjoittanut järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Myös maan pääministeri Mark Rutte kommentoi tapausta.

– Tämä on isku vasten vapaan lehdistön kasvoja, hän sanoi.