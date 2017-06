Pakettiauto ajoi jalankulkijoita päin London Bridge -sillalla Lontoossa

Lontoossa pakettiauto on ajanut jalankulkijoita päin London Bridge -sillalla, kertovat silminnäkijät. Asiasta uutisoi muun muassa BBC. Poliisi on onnettomuuspaikalla ja silta on suljettu.

BBC:n paikalla olevan toimittajan mukaan valkoinen pakettiauto osui noin viiteen ihmiseen ajaessaan jalkakäytävälle. Loukkaantuneiden vammoja hoidettiin toimittajan mukaan paikan päällä. Toimittajan arvion mukaan loukkaantuneiden vammat ovat vakavia.

Toimittajan mukaan pakettiauto ajoi Keski-Lontooseen päin suuntanaan joen eteläpuoli.

Pelastusviranomaiset kehottaneet välttämään aluetta

BBC:n toimittaja kertoo myös, että poliisi on ottanut paikalta kiinni miehen, joka oli käsiraudoissa ilman paitaa.

Lontoon metropolialueen poliisi kertoo Twitterissä olevansa tietoinen sosiaalisessa mediassa leviävistä kertomuksista tapahtuneesta. Poliisi sanoo tiedottavansa tapahtuneesta tarkemmin, kun siitä tiedetään varmuudella enemmän.

Lontoon ambulanssipalvelu kehotti Twitterissä ihmisiä välttämään aluetta.

BBC:n mukaan myös Southwark Bridge on suljettu.

Lähteenä käytetty myös: Guardian

Linkki juttuun