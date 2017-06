Pakettiauto ajoi ihmisten päälle moskeijan lähellä Lontoossa, poliisi tutkii mahdollisena terrori-iskuna

Britanniassa pakettiauto on ajanut ihmisten päälle lähellä pohjoislontoolaista moskeijaa. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja kahdeksan loukkaantunut. Britannian muslimineuvoston mukaan pakettiauto näyttää ajaneen tahallaan muslimien päälle.

Poliisi pitää yliajoa mahdollisena terrori-iskuna, kertoo pääministeri Theresa May. Hän pitää hätäkokouksen tapahtumasta tänään.

Poliisi pidätti tapahtumapaikalla 48-vuotiaan miehen. Poliisi kertoo, että miehen ottivat kiinni paikalla olleet ihmiset ennen poliisin tekemää pidätystä. Tapahtumia tutkii Lontoon poliisin terrorisminvastainen yksikkö.

Poliisi sai ilmoituksen tapahtuneesta noin kaksikymmentä yli kaksitoista yöllä paikallista aikaa.

Poliisin mukaan kuolonuhri on mies. Kahdeksan loukkaantunutta on viety kolmeen sairaalaan. Kahden lievästi loukkaantuneen vammoja hoidettiin tapahtumapaikalla.

Suomen ulkoministeriö kertoo Twitterissä seuraavansa tilannetta. Ministeriö kehottaa Lontoossa olevia seuramaan viranomaisien ohjeita.

Moskeijaa oli uhkailtu

Auto osui ilmeisesti moskeijasta palaamassa olleisiin ihmisiin. Yliajo tapahtui Finsbury Parkin moskeijan lähellä Seven Sisters Roadilla.

Finsbury Parkin moskeijaa on pidetty aiemmin radikaali-islamistien kokoontumispaikkana, mutta sen maine on muuttunut täysin viime vuosina. Sen entinen imaami on tuomittu Yhdysvalloissa elinkautiseen vankeuteen väkivaltaan yllyttämisestä. Hänet vangittiin vuonna 2015.

Moskeija on sittemmin saanut uuden johdon, joka on pyrkinyt lisäämään avoimuutta ja uskontojen vuoropuhelua.

Moskeijaa oli uhkailtu Pariisin terrori-iskujen jälkeen.

– Britannian muslimiyhteisö vetoaa kaikkiin hyviin ihmisiin, jotta he tukisivat meitä pahuutta ja väkivaltaa vastaan, sanoo yhteisön edustaja Mohammed Shafiq.

Hänen mukaansa islamofobia on lisääntynyt vuosi vuodelta. Myös muslimien ihmisoikeusjärjestön mukaan muslimien vastaiset viharikokset ovat olleet rajussa kasvussa.

Kolme terrori-iskua aiemmin tänä vuonna

Britanniassa on tehty aiemmin tänä vuonna kolme terrori-iskua.

Kesäkuun 3. päivänä kolme terroristia ajoi pakettiautolla ihmisten päälle London Bridgen alueella ja puukotti ihmisiä. Miehet ehtivät surmata kahdeksan ihmistä ennen kuin poliisi ampui heidät kuoliaaksi. Isis on sanonut olleensa iskun takana.

22. toukokuuta itsemurhaiskun tekijä räjäytti itsensä popkonsertin ulkopuolella Manchesterissa. Surmansa sai 22 ihmistä.

Maaliskuun 22. päivänä auto ajoi ihmisten päälle Westminster Bridgellä Lontoossa ja poliisia puukotettiin. Viisi ihmistä sai surmansa. Poliisi ampui iskun tekijän.