Pääministeri Löfven sanoo luottavansa hallitukseensa tietoturvaskandaalista huolimatta

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven sanoo luottavansa ministereihinsä, vaikka oppositio on ajoneuvohallinnon tietoturvaskandaalin takia väläyttänyt osalle hallitusta epäluottamuslausetta.

Oppositio on arvostellut etenkin liikenneasioista vastaavaa ministeriä Anna Johanssonia.

- Luotan kaikkiin ministereihin, kunnes toisin ilmoitetaan, Löfven painotti tiedotustilaisuudessa Tukholmassa tänään.

Löfven sanoi saaneensa tiedon tietovuodosta tämän vuoden tammikuussa. Hänen mielestään vuoto on erittäin vakava ja lainvastainen sekä saattanut kansalaisia vaaraan.

Pääministeri kuvaili vuotoa haveriksi. Löfvenin mukaan myös ministeri Anna Johansson sai tiedon tapahtumasta tammikuussa.

Sisäministeri AndersYgeman on tiennyt vuodosta vuoden ja puolustusministeri PeterHultqvistkin lähes saman ajan, kertoi Expressen.

- Olisin mielelläni halunnut tietoa aiemmin, Löfven sanoi.

Kaikki alkoi vuonna 2015

Ruotsin liikenneviranomainen ulkoisti it-palvelunsa vuonna 2015. Tuolloin arkaluonteisia tietoja alkoivat käsitellä ihmiset, joilla ei ollut tarpeellisia turvallisuusluokituksia. Turvallisuuspoliisi Säpo kiinnitti ulkoistamisasiaan huomiota jo samana vuonna saatuaan siitä tietoja eri viranomaisilta. Valtion palvelukeskus puolestaan varoitti hallitusta ulkoistamisen turvallisuusriskeistä tämän vuoden tammikuussa, kertoi Dagens Nyheter.

Viime viikolla Dagens Nyheter paljasti, että viranomaisten rekistereissä on tietoja, jotka joiden avulla voisi muun muassa jäljittää ihmisiä, joiden henkilöllisyys on suojattu.

Pääministeri Löfven sanoikin tämän päivän lehdistötilaisuudessa, että suunnitelmissa on ehdotus, jossa tarkennetaan ulkoistamisen rajoja.

"Tapahtunutta täysin mahdoton hyväksyä"

Ruotsin ajoneuvohallinto uudistetaan, ja hallinnon olennaiset osat uusitaan pääministerin mukaan jo lähiaikoina. Lisäksi hallituksen kansliassa aletaan tutkia, olisiko syytä laatia uusi tietoturvaa koskeva laki. Uusi lainsäädäntö voisi tulla Löfvenin mukaan voimaan 2019.

Ajoneuvohallinnon pääjohtaja Jonas Bjelfvenstam puolestaan sanoi, ettei ole olemassa merkkejä siitä, että tietoja olisi levinnyt vääriin käsiin. Hän sanoi kuitenkin ymmärtävänsä, että monet ovat vihaisia viranomaisille.

- Tapahtunutta on tietenkin täysin mahdotonta hyväksyä, Bjelfvenstam sanoi.

Hänen mukaansa kestää aikansa ennen kuin ihmiset saadaan jälleen luottamaan ajoneuvohallintoon.

Oppositiossa ihmeteltiin tiedon kulkemattomuutta

Oppositiossa kiinnitettiin huomiota myös tiedonkulkuun tai pikemminkin sen puutteeseen. Liberaalien johtaja Jan Björklund piti outona, että tieto ajoneuvohallinnon it-haverista ei saavuttanut pääministeriä aiemmin.

- Se on todella outoa, varsinkin kun sitä luonnehditaan haveriksi ja hyvin vakavaksi. Allianssihallituksessa me puhuimme toistemme kanssa koko ajan vakavista kysymyksistä. On todella kummallista, että jotkut ministerit ovat pitäneet tämän (tiedon) salassa pääministeriltä, Björklund sanoi.

Hän ei sulkenut pois mahdollisuutta yhdelle tai useammalle ministerille esitettävästä epäluottamuslauseesta. Björklund ihmetteli, etteivät sisäministeri Anders Ygeman tai puolustusministeri Peter Hultqvist informoineet asiasta pääministeriä.

Vasemmistopuolueen puheenjohtaja Jonas Sjöstedt ihmetteli myös tiedonkulun puutetta hallituksen sisällä.

- Mielestäni olemme saaneet riittävästi selityksiä, ja siksi mielestäni ei voi sanoa, että epäluottamuslauseen mahdollisuus voitaisiin sulkea pois, Sjöstedt huomautti.

