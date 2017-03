Ozan Yanar Turkin ja Euroopan kiistasta: AKP jakaa Euroopan turkkilaisyhteisöt

Turkissa syntynyt kansanedustaja Ozan Yanar (vihr.) arvioi, että Turkin valtapuolueen AKP:n yritys pitää tilaisuuksia Länsi-Euroopassa tuo Turkin polarisoituneen poliittisen tilanteen Eurooppaan.

– Kun AKP tulee maahan ja puhuttelee kannattajiaan siellä, tämä aiheuttaa suuret jakolinjat turkkilaisyhteisöissä, Yanar sanoi STT:lle.

Yanarin mukaan Turkin retoriikan kovenemisen tarkoitus on luoda uhkakuvaa "pahasta lännestä" ja käyttää tätä sisäpoliittisesti hyväkseen.

Yanar uskoo, että Turkin ja Hollannin kiistely vaikuttaa Hollannissa keskiviikkona pidettävien parlamenttivaalien tulokseen.

– Äärioikeisto hyötyy AKP:n sekoilusta, sillä se pääsee näyttäytymään kovana vastavoimana sellaiselle.

Yanarin mukaan Suomi on harvoja maita, joissa vähemmistö maan turkkilaisista äänesti vuoden 2015 vaaleissa AKP:ta. Turkkilaisia asuu Suomessa reilut 4 500.

Hollanti on kieltänyt kahden turkkilaisministerin pääsyn maahan. Turkissa on tulossa kansanäänestys, jonka tavoitteena on lisätä ennestään presidentti Recep Tayyip Erdoganin valtaoikeuksia. Turkin ulkoministerin oli määrä puhua kansanäänestyksen kampanjatilaisuudessa Rotterdamissa.

Hollannin toimet ovat herättäneet vastustusta turkkilaisten keskuudessa. Turkissa poliisi eristi Hollannin Istanbulissa sijaitsevan lähetystön mellakka-aidoilla rakennuksen eteen kerääntyneiden kansanjoukkojen vuoksi.