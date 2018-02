Oxfam tutkii 26:ta uutta epäilyä epäsopivasta seksuaalisesta käyttäytymisestä

Kyllä on todella härskiä ja viattomien ihmisten hyväksikäyttöä. Miten tällaiset teot ovat menneet läpi näissä järjestöissä. Onhan näistä pitänyt tietää paljon aikaisemmin, mutta kun kaikki on mukana ja on pientä kiristystä, niistä ei sitten puhuta.

Nämä henkilöt tulee rankaista kovemman mukaan, mutta tuskin näin tapahtuu. Koko maailma ja myös lehdistö on yhtä ulkokultaista touhua, jossa nostetaan vain niitä asioita esille, jotka kulloinkin ovat jonkun edun mukaisia.