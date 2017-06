Oppositiojohtaja Corbyn tahtoo pääministeri Mayn eroavan

Britanniassa oppositiojohtaja, työväenpuolueen Jeremy Corbyn on sanonut, että pääministeri Theresa Mayn olisi aika erota. Corbynin mukaan May on menettänyt ääniä, parlamenttipaikkoja ja itseluottamuksensa. Sen tulisi Corbynin mukaan riittää syyksi eroon.

Corbyn piti puheen voitettuaan oman vaalipiirinsä tuen selvin luvuin.

Britannian parlamenttivaalien ääntenlaskennan edetessä on alkanut vaikuttaa yhä vahvemmin siltä, että Mayn konservatiivit menettää enemmistönsä parlamentin alahuoneessa.

Corbyn sanoi jo aiemmin lausunnossaan puolueensa muuttaneen jo Britannian poliittista maisemaa, oli parlamenttivaalien lopullinen tulos mikä tahansa.

Puolueensa äänestäjien Corbyn sanoo äänestäneen todellisen muutoksen puolesta. Corbyn kiittää lausunnossaan äänestäjiä ja puolueensa kampanjaväkeä.

Lausunnosta kertoo muun muassa sanomalehti Guardian.

Työväenpuolue konservatiiveille: Otitte brittien tuen itsestäänselvyytenä

Työväenpuolue on myös sanonut yleisessä lausunnossaan, että Britannian Mayn konservatiivit pitivät brittien tukea itsestäänselvyytenä. Työväenpuolueen mukaan asenne vaikuttaa kostautuvan nyt vaalituloksessa.

Mikäli ovensuukyselyiden tulos pitää kutinsa, kyseessä on puolueen mukaan ennennäkemätön tulos.

- Työväenpuolue näyttää kulkeneen pitkän matkan torjumaan konservatiivien maanvyöryvoiton, puolueen lausunnossa sanotaan.

- Olemme tehneet positiivisen ja rehellisen kampanjan sortumatta henkilökohtaiseen mustamaalaukseen, puolue kehaisee.

Puolue sanoo myös saaneensa ihmisiä rekisteröitymään äänestäjiksi.

- Ylimääräiset kolme miljoonaa ihmistä rekisteröityi vaaleja edeltäneiden viiden viikon aikana. Ilmeisesti heidän äänensä on kuultu.

