Oppilas ampui lukiossa Etelä-Ranskassa, kolme haavoittui

Raskaasti aseistautunut oppilas ampui rehtoriaan ja kahta muuta ihmistä torstaina Etelä-Ranskassa. Haavoittuneiden vammat eivät tiettävästi ole vakavia.

Tapaus sattui aamupäivällä lukiossa Grassen kaupungissa noin 40 kilometrin päässä Nizzasta. Välikohtauksessa myös loukkaantui viisi ihmistä, kun koulussa syntyi paniikki ampumisten vuoksi.

Poliisi otti hyökkäyksen jälkeen kiinni 17-vuotiaan nuorukaisen, jonka hallusta löytyi kivääri, kaksi käsiasetta ja kaksi kranaattia.

Paikallishallinnon johtaja Christian Estrosi kertoi, ettei hyökkäystä pidetä terroritekona. Teon motiivi ei heti selvinnyt, mutta syyttäjän mukaan kyse saattaa olla oppilaiden välisestä kaunasta.

– Se oli epävakaan ja aseista innostuneen nuoren hullu teko, arvioi Ranskan opetusministeri Najat Vallaud-Belkacem.

Ranskan hallitus ehti lähettää terrorihyökkäyksestä varoittavan viestin tätä varten tehdyn mobiilisovelluksen kautta.

Vuoristoisella seudulla sijaitsevassa Grassessa asuu noin 50 000 ihmistä.

Image from scene of the shooting in Grasse, France. pic.twitter.com/8t07b4J4i9