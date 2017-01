"Olemmeko tehneet jotain pahaa?" - Italiassa maa järisi jälleen

Britannia pelastaa koko maapallon katastrofilta. Joikaiselle kuuluu oikea palkkatyö. Tämä on terve suunta. Nyt britannia on päässyt hyvään vanhaan aikaan. Muut maat tulee perässä, se on ihan varma asia. Muutaman vuoden vanha lehti on nenäni edessä, tässä lukee. Jos esimerkiksi britannia lähtisi eu,sta ulos, se tietäisi nopeaa hajoamista koko eu,lle. Niin. Nythän se on käsillä, antakaa jo periksi, ei kurjuus ole hyvä asia, eikä rikollisuus ja kaaos kaikkialla. Eu, on pelkkiä ongelmia aiheuttava taho, antakaa sen jo kaatua, että päästään rakentamaan terve yhteiskunta.! Jokainen maa, hoitaa oman maansa kansan ihan itse. . Jokainen maa vastaa oman maansa taloudesta. Joutava ns, herrabisnes, huu haa tittelit, sen tie on nyt empty.! Tämä oli jo kolmas fakta. Nämä höpötykset loppuu ihan pian. Näillä päästään todella pitkälle.