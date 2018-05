Ohjuskokeita, solvauksia, uhkailuja ja rauhan rakentamista – Trumpin ja Kim Jong-unin välillä on riittänyt käänteitä

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un saattavat sittenkin tavata, vaikka Trump perui tapaamisen viime viikolla. Tapaaminen on ollut tarkoitus järjestää Singaporessa kesäkuun 12. päivä.

– Meillä on hyvä joukkue kasattuna keskusteluihin Pohjois-Korean kanssa. Valmistelevia tapaamisia on käynnissä. Kim Young Chol, Pohjois-Korean varajohtaja on tulossa New Yorkiin. Hieno vastaus kirjeeseeni. Kiitos, presidentti Trump twiittasi tällä viikolla.

Viime viikolla Kim Jong-unille lähettämässään kirjeessä Trump perui tapaamisen, koska piti Pohjois-Korean viestejä vihamielisiä. Pohjois-Korea oli haukkunut Yhdysvaltojen varapresidentti Mike Penceä tyhmäksi ja uhitellut taas ydinaseella. Samassa kirjeessä Trump sanoi olevansa yhä valmis keskustelemaan Pohjois-Korean kanssa.

Vaiherikas tapahtumaketju

Viime viikkojen lausunnot ovat seurausta hyvin vaiherikkaasta viestinnästä ja tapahtumaketjusta.

Vielä viime syksynä Trump kutsui Kim Jong-unia "pieneksi rakettimieheksi" ja Pohjois-Koreasta sanottiin Trumpin olevan vanha hullu. Syyskuussa Trump sanoi olevansa valmis tuhoamaan täysin Pohjois-Korean, jos se hyökkää Yhdysvaltoja vastaan.

Marraskuun lopulla Pohjois-Korea onnistui tekemään onnistuneen ohjuskokeen mannertenvälisellä ohjuksella. Se jäi epäselväksi, oliko ohjuksessa lastia ydinpommin verran.

Joulukuun lopussa YK:ssa päätettiin uusista pakotteista Pohjois-Koreaa vastaan.

Tämän vuoden alussa Kim Jong-un sanoi uudenvuodenpuheessaan, että ydinaseen laukaisunappi on aina hänen työpöydällään. Trump vastasi tähän, että hänellä on isompi ydinasenappi.

Myöhemmin tammikuussa Trump sanoi olevansa valmis neuvottelemaan Pohjois-Korean kanssa ydinaseettomasta Korean niemimaasta. Pohjois-Korea puolestaan sanoi lähettävänsä joukkueensa Etelä-Korean Pyeongchangiiin talviolympialaisiin ja joukkue esiintyi Etelä-Korean kanssa yhdessä avajaisissa.

Myöhemmin keväällä myös Kim Jong-un sanoi olevansa valmis neuvottelemaan Yhdysvaltojen kanssa ja ilmoitti ydin- ja ohjuskokeiden keskeyttämisestä. Pohjois-Korea ilmoitti purkavansa Punggye-rin ydinkoealueen. Maa kutsui noin 20 kansainvälisen median edustajaa seuraamaan näytöksellistä ydinkoealueen räjäytystä.

Huhtikuun lopussa Kim Jong-un ja Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in syleilivät toisiaan maiden rajalla ja lupasivat päättää maiden välisen sotatilan, joka on kestänyt 65 vuotta.

Toukokuun 9. päivä Pohjois-Korea vapautti kolme yhdysvaltalaista vankia, jotka Trump otti vastaan Yhdysvalloissa paria päivää myöhemmin. Vapautusta edelsi Yhdysvaltojen tuoreen ulkoministerin Mike Pompeon ja Kim Jong-unin tapaaminen.

Kuluva vuosi on näin toistaiseksi sujunut pääosin rauhaa rakentavissa merkeissä.