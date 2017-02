Obamien muistelmista tiettävästi yli 60 miljoonan dollarin sopimus

Yhdysvalloissa presidenttipari Obaman muistelmista on solmittu rahakas kustannussopimus. Kilpailun sopimuksesta voitti New Yorkissa sijaitseva kustantamo Penguin Random House.

Kustantamon mukaan yhtiö on hankkinut maailmanlaajuiset julkaisuoikeudet kahteen kirjaan, joiden kirjoittajina ovat presidentti Barack Obama ja rouva Michelle Obama.

Sopimuksien yksityiskohtia ei ole julkistettu, mutta arvioiden mukaan sopimuksen arvo on yli 60 miljoonaa dollaria eli reilu 56 miljoonaa euroa. Financial Timesin mukaan summa on ennätys Yhdysvaltain presidentin muistelmista.