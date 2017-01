Obaman jäähyväispuhe: Me teimme sen

”Kyllä me voimme. Me teimme sen”, sanoi Yhdysvaltain väistyvä presidentti Barack Obama jäähyväispuheessaan Chicagossa keskiviikkoaamuna Suomen aikaa, ja kansa hurrasi.



Obama kehotti yhdysvaltalaisia puolustamaan amerikkalaisia arvoja ja hän torjui ihmisten asettamisen eriarvoiseen asemaan.



Obaman mielestä melkein kaikilla mittareilla Amerikka on parempi, vahvempi paikka” kuin kahdeksan vuotta sitten, kun hän otti viran vastaan.



Presidentti kuitenkin kehotti yhdysvaltalaisia puolustamaan demokratiaa, sillä se ei ole itsestään selvyys.



Obama kertoi 18 000 kuulijalleen, että demokratia tarvitsee heitä. Kyse ei ole vain vaaleista, vaan demokratian eteen on tehtävä töitä ruohonjuuritasolla koko elämän aikana.



Demokratialla on kolme uhkaa, hän sanoi. Ne ovat taloudellinen epätasa-arvo, rodullinen epätasa-arvo sekä ihmisten vetäytyminen erilaisiin ”kupliin”, joissa mielipiteet eivät perustu yleisesti hyväksyttyihin faktoihin.



Hänen mukaansa tällaisessa kuplassa elämisessä on se vaara, että otamme vastaan vain informaatiota, joka sopii omiin mielipiteisiimme emmekä etsi faktoja todisteiksi.



– Jos olette väsyneet väittelemään tuntemattomien kanssa internetissä, yrittäkää puhua jollekin oikeassa elämässä, hän sanoi saaden yleisön nauramaan ja osoittamaan suosiotaan.



Presidentti mainitsi esimerkkinä ilmastonmuutoksen. ”Ilman yleisesti hyväksyttyjä faktoja, ilman halukkuutta ottaa vastaan uutta informaatiota... Puhumme vain toistemme ohi ja kompromissi on mahdoton”.





Obama ei maininnut tulevaa presidenttiä Donald Trumpia nimeltä kuin kerran, mutta hänen sanansa oli osoitettu selvästi torjumaan Trumpin kampanjassaan esittämiä ajatuksia.



– Kuten meidän on kansalaisina oltava valppaina ulkoista aggressiota vastaan, meidän on myös oltava tarkkana että ne arvot, jotka meistä tekevät keitä me olemme, eivät heikkene.



Tammikuun 20. päivä virkaan astuva Trump on muun muassa ehdottanut väliaikaista kieltoa muslimeille päästä maahan, muurin rakentamista Meksikon rajalle sekä vetäytymistä Pariisin ilmastosopimuksesta. Hän aikoo myös purkaa ”Obamacarena” tunnetun terveydenhuoltouudistuksen.



Obama myönsi, että hänen vuonna 2008 esittämänsä ajatus ”rotujen jälkeisestä Amerikasta” oli epärealistinen.



– Rotu on säilynyt usein jakavana voimana yhteiskunnassamme, hän totesi.



Presidentti joutui pyyhkimään kyyneleitä silmistään, kun hän kiitti vaimoaan Michelleä siitä, että tämä oli seissyt hänen rinnallaan kaiken tämän ajan.



Yleisö puhkesi tällöin suuriin suosionosoituksiin.



– Opin joka päivä teiltä, hän sanoi. Te teitte minusta paremman presidentin ja te teitte minusta paremman ihmisen.



Yleisö huusi ”neljä vuotta lisää”. Obama vastasi tähän, että hän ei pysty siihen, sillä tämä ei ole monarkia.





Presidentti kertasi saavutuksiaan sanomalla, että niiden tulemista mahdolliseksi ei olisi voinut uskoa siinä vaiheessa, kun hän tuli presidentiksi.



Näitä saavutuksia ovat muun muassa talouden taantumasta pois pääseminen, autoteollisuuden uusi kukoistus, pisin kausi uusien työpaikkojen syntymisessä. Lisäksi hän mainitsi tässä yhteydessä suhteiden luomisen Kuubaan, Iranin ydinohjelman sulkemisen ja Osama bin Ladenin löytämisen, tasa-arvoisen avioliiton sekä sairausvakuutuksen 20 miljoonalle kansalaiselle.



Obama piti puheensa Chicagossa siksi, että se on paikka mistä hänen tiensä Valkoiseen taloon alkoi. Puhujamatka kaupunkiin oli nyt hänen viimeinen virkamatkansa presidenttinä.



Hän on tehnyt Air Force One -jumbojetillään kaikkiaan 445 virkamatkaa, ja viettänyt koneessa kahdeksan vuoden aikana yli 2 800 tuntia.



Obama aikoo presidenttikautensa jälkeen olla Washingtonissa vielä ainakin kaksi vuotta. Sinä aikana hänen nuorempi tyttärensä Sasha saa käytyä lukion loppuun. Chicagon matkalla oli presidenttiparin mukana heidän vanhempi tyttärensä Malia.

Katso puhe kokonaisuudessaan.