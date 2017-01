Obama kiitti amerikkalaisia Twitterissä, työ jatkuu uuden presidentillisen keskuksen parissa

Yhdysvalloissa Barack Obama on kiittänyt kansalaisia viimeisissä Twitter-viesteissään presidenttinä.

– On ollut kunnia palvella teitä. Olette tehneet minusta paremman johtajan ja paremman ihmisen, Obama viestitti.

It's been the honor of my life to serve you. You made me a better leader and a better man.