Obama ja Trump ovat Twitterissä kuin tohtori Jekyll ja Mr. Hyde

Yhdysvaltain tämän päivän kaksi presidenttiä ovat sosiaalisessa mediassa kuin tunnetun tarinan tohtori Jekyll ja Mr. Hyde. Hyvä ja paha, kunnioitettu ja ilkeä.

Väistyvällä presidentillä Barack Obamalla on ainakin toistaiseksi Twitter-herruus, mikäli sitä mitataan seuraajien määrällä. Obaman tiliä seuraa lähes 81 miljoonaa ihmistä. Hän tai hänen esikuntansa on tviitannut yli 15 000 kertaa keväästä 2007 alkaen.

Obama-tilin tviitit ovat varsin vaisuja.

– Tehkäämme töitä, jotta talous paranee ja pysyy vahvana.

Tai asiallisen rohkaisevia.

– Kymmenet miljoonat amerikkalaiset ovat hyötyneet Obamacaresta. Varmista, että olet yksi heistä.

Sopivasti henkilökohtaista herkkyyttä

Herrasmiesmäinen tohtori Jekyll näyttäytyy eritoten presidentin Potus-tilillä. Potus tarkoittaa sanoja the President of the United States. Tilillä on lähes 14 miljoonaa seuraajaa. Tviittejä on vähän ja niissä korostetaan presidentin saavutuksia, yleistä suvaitsevaisuutta ja tulevaisuuden uskoa.

Armahdettuaan vankeja presidentti kiitti itseään.

– Olen ylpeä yhdestä viimeisimmistä toimistani presidenttinä. Amerikka on toisten mahdollisuuksien maa ja 1 715 ihmistä ansaitsi tuon mahdollisuuden.

Tiliä käytetään myös presidentin pehmeämmän puolen esittelyyn.

– Onnea syntymäpäivänä Michelle. Tytölle, joka otti roolin, jota ei pyytänyt ja teki siitä omansa. Rakastan sinua.

Ensimmäisen naisen, Michelle Obaman vastaus on uudelleen tviitattu.

– Ensimmäisenä naisenasi oleminen on ollut elämänikäinen kunnia. Sydämeni pohjasta, kiitos.

Kansalaisoikeudet, toivo ja tulevaisuus korostuvat tviiteissä.

– Tohtori King ja kaikki muut marssijat osoittivat, että maataan rakastavat ihmiset voivat muuttaa sitä. Me olemme heille paljon velkaa.

Ilkeä ja paha Trump-Hyde

Tyylilaji muuttuu täysin Donald Trumpin tilillä. Ajoittain tilin tviitit ovat henkilöön meneviä loukkauksia tai teinin vihaan vanhempiani -tyyppisiä syytöksiä. Tilillä on 20,5 miljoonaa seuraajaa ja siltä on tviitattu yli 34 000 kertaa.

– Täydellisen puolueellinen NBC-kanava kertoo, että Ford, Lockheed ja muut lisäävät työpaikkoja Amerikkaan, mutta että asialla ei ole mitään tekemistä Trumpin kanssa. Lisää virheellisiä uutisia! Kysykää toimitusjohtajilta oikeat faktat. Ne tulivat takaisin minun vuokseni!

Suhde mediaan onkin vaikea.

– CNN, kaikista yhtiöistä, tekee juttua tyttärestäni Ivankasta. Koska kyse on CNN:stä, en voi uskoa, että siitä tulee hyvä!

Trump on myös mieltynyt isoihin kirjaimiin.

– Kiitos, että osallistuitte hyvin erityiseen iltaan. Yhdessä me TEEMME AMERIKASTA TAAS SUUREN!

Hänen poliittiset näkemyksensä tulevat näin ollen selväksi.

– Venäjä ei koskaan ole yrittänyt vaikuttaa minuun. MINULLA EI OLE MITÄÄN TEKEMISTÄ VENÄJÄN KANSSA, EI SOPIMUKSIA, EI LAINOJA, EI MITÄÄN!