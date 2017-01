Obama ehti viettää Air Force Onessa yli 2 800 tuntia – Trumpille tulossa uusi miljardikone

Barack Obama teki viimeisen virkamatkansa Yhdysvaltojen presidenttinä Chicagoon.

Samalla hän teki viimeisen matkansa Yhdysvaltojen presidenttiä virkamatkoilla kuljettavalla Air Force One -lentokoneella.

Obama ehti tehdä Air Force Onella kaikkiaan 445 virkamatkaa, joiden aikana hän vietti aikaa lentokoneessa yli 2 800 tuntia.

Seuraavaksi Air Force Onen kyytiin pääsee Donald Trump, jolle on tulossa uusi kone. Nyt käytössä on kaksi Boeing 747-200B -mallista presidentin käyttöön muokattua lentokonetta.

Uuden virkakoneen hankintahinta on miljardeja. Donald Trump on vaatinut Boeingilta tehdyn tilauksen perumista, sillä hänen mukaansa hinta on karkaamassa jopa yli 4 miljardin dollarin.

Air Force One on kutsumanimi Yhdysvaltojen presidenttiä kuljettavalle lentokoneelle.