Kun 41-vuotias Yousef Magour näki uutiset Turun ja Barcelonan terrori-iskuista, hän mietti, että olisi voinut olla yksi iskijöistä.

Magour liittyi 20-vuotiaana islamin äärisuuntaa salafismia kannattavaan ryhmään.

– Jos olisin jatkanut ryhmän jäsenenä, olisin voinut olla mukana väkivaltaisissa iskuissa, Magour kertoo.

Magour syntyi Casablancassa Sidi Moumenin alueella, joka tunnetaan Marokon epävirallisena terroristilähiönä.

Sidi Moumenista olivat kotoisin myös kaikki neljätoista hyökkääjää, jotka tekivät itsemurhaiskun Casablancassa vuonna 2003. Marokon historian tuhoisimmassa terrori-iskussa sai surmansa 45 ihmistä.

Köyhästä ja lukuisista sosiaalisista ongelmista kärsivästä lähiöstä on värvätty myös Islamilainen valtio -äärijärjestön riveihin Syyriassa ja Irakissa.

Marokosta tulleet ovat myös tehneet useita iskuja Euroopassa ja Isisin vierastaistelijoina.

Niin Turun iskijä kuin Barcelonan terroristit olivat taustaltaan marokkolaisia; jälkimmäiset tosin Espanjassa syntyneitä ja hyvin paikalliseen yhteiskuntaan integroituneita.

Mikä tahansa ideologia olisi kelvannut

Magour kertoo radikaalin islamin täyttäneen nuoren miehen elämässä olleen tyhjän tilan.

– Perheeni oli äärimmäisen köyhä. Minulla ei ollut töitä eikä oikeastaan mitään tekemistä. Tunsin olevani yhteiskunnan hylkiö.

Magour muistuttaa, että hän olisi kiinnostunut tuohon aikaan myös lähes mistä tahansa ideologiasta, joka olisi tarjonnut vastauksen epätoivoisessa elämäntilanteessa.

Eräänä päivänä Magour ja hänen ystävänsä tapasivat kadulla miehet, jotka pyysivät heitä keskustelemaan kanssaan.

– He puhuivat siitä, miten he voivat opettaa meitä elämään todellisen muslimin tavoin. He antoivat ymmärtää auttavansa meitä.

Se riitti nuorille, jotka alkoivat käydä miesten perustaman ryhmän kokouksissa.

– He eivät varsinaisesti kehottaneet meitä väkivaltaan, mutta tekivät selväksi, että vääräuskoisia, kuten maltillisia muslimeja, ei tule hyväksyä.

Siksi miehet alkoivat toteuttaa pienimuotoisia iskuja.

– Jos näimme tytön ja pojan kävelevän käsi kädessä, saatoimme hakata heidät, Magour sanoo.

Magour kuitenkin vakuuttaa, ettei milloinkaan suunnitellut terrori-iskua. Hän ei myöskään unelmoinut elämästä Euroopassa.

Armahdus kuninkaalta

Magour ehti sanojensa mukaan irtautua ryhmästä jo ennen kuin hänet pidätettiin terroristijärjestöön kuulumisesta vuonna 2004.

– Kun löysin töitä, minua ei enää kiinnostanut olla mukana ryhmässä.

Poliisi ei kuitenkaan uskonut Magourin selitystä ryhmästä irtautumisesta, ja hänet tuomittiin elinkautiseen vankeuteen.

Hän ehti istua vankilassa 12 vuotta ja 10 kuukautta ennen kuin Marokon kuningas armahti hänet.

Nyt Magour kertoo tarinaansa marokkolaisen järjestön tiloissa, joka yrittää ehkäistä nuorten radikalisoitumista. Hän on ollut puhujana konferenssissa, jossa käsitellään väkivaltaa ja radikaalia islamia Afrikassa.

Magour on edelleen uskonnollinen ja toivoo, ettei jihadismia sekoitettaisiin islamin uskoon. Jihadismi kumpuaa hänen mukaansa nuorten miesten ongelmista löytää paikkaansa yhteiskunnassa.

Hylätyksi tulemisen tunteesta hän uskoo olleen kyse myös Turun puukottajan kohdalla.

– En tunne hänen taustojaan, mutta jos hän on kotoisin samanlaisista oloista kuin minä ja joutunut oman yhteiskuntansa lisäksi torjutuksi myös Euroopassa, kaikki ainekset radikalisoitumiseen ovat koossa.

Turun puukottajalle Magour olisi halunnut sanoa, ettei väkivalta ratkaise mitään.

– Hän on ollut epätoivoinen, minkä vuoksi hänet on ollut helppo aivopestä. Silloin ihminen on valmis mihin tahansa.