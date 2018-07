Britanniassa Novitshok-hermomyrkylle altistunut mies on tullut tajuihinsa, kertoo häntä hoitava brittisairaala. Sairaala kuvailee 45-vuotiaan miehen olevan kriittisessä mutta vakaassa tilassa.

- Olemme nähneet pienen, mutta merkittävän parannuksen potilaan tilassa. Hän on kriittisessä, mutta vakaassa tilassa ja on nyt tajuissaan, sairaalan antamassa lausunnossa kerrotaan.

Myrkylle altistunut 44-vuotias brittinainen kuoli sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Poliisi tutkii tapahtunutta murhana.

Britannian turvallisuusministeri Ben Wallace on sanonut uskovansa, etteivät mies ja nainen olleet suoranaisesti myrkyttämisen kohteena, vaan he ovat Skripalien myrkytyksen jälkiseuraus.

Britannian puolustusministeri Gavin Williamson totesi maanantaina, että Venäjä olisi syypää tekoihin, jotka ovat johtaneet naisen kuolemaan.

- On yksinkertainen tosiasia, että Venäjä on tehnyt hyökkäyksen Britannian maaperällä, mikä on johtanut Britannian kansalaisen kuolemaan, hän sanoi parlamentissa.

Venäjä on kiistänyt syytökset ja on kuvannut väitettä "absurdiksi".

Entinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä altistuivat samalle hermomyrkylle Salisburyssa maaliskuussa.