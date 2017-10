Norjan valtio maksaa kolmanneksen maailman ensimmäisen "aaverahtilaivan" rakentamisesta

Norjan hallitus maksaa noin kolmasosan maailman ensimmäisen miehittämättömän rahtialuksen Yara Birkelandin rakentamiskuluista.

Norjan valtion omistama Enova-yhtiö on osoittanut hankkeelle noin 14 miljoonan euron avustuksen. Norjan öljy- ja energiaministeriön alainen Enova tukee vuosittain yli 200 miljoonalla eurolla yrityksiä projekteissa, joilla vähennetään kasvihuonekaasujen päästöjä.

Lännen Media kertoi lannoiteyhtiö Yaran ja teknologiayhtiö Kongsbergin suunnitelmasta toukokuussa. Yhtiöt aikovat rakentaa itseohjautuvan, täysin sähkökäyttöisen rahtilaivan, joka ryhtyy kuljettamaan Yaran lannoitetuotteita Porsgrunnin tehtaalta läheisiin satamiin Etelä-Norjassa.

Alusta kokeillaan aluksi miehitettynä, minkä jälkeen se siirretään kauko-ohjaukseen. Kokonaan automaattiseen ajoon sen uskotaan kykenevän vuonna 2020. Rahdin siirtäminen merelle vähentää melua ja hiukkaspäästöjä, ja lisää tieturvallisuutta ympäröivissä asutuskeskuksissa, kun Yara voi luopua 40 000:sta vuosittaisesta kuorma-autokuljetuksesta.

Telakka, jolla Yara Birkeland rakennetaan, valitaan tämän vuoden loppuun mennessä. Aluksen on määrä valmistua alkuvuodesta 2019.

"Aaverahtilaivan" pienoismallia on jo ryhdytty testaamaan tutkimusorganisaatio Sintefin testialtaissa. Pienoismalli on kuusi metriä pitkä ja painaa 2,4 tonnia, ja siinä on Kongsbergin täysikokoiseen Yara Birkelandiin suunnittelemaa tekniikkaa mukana.