Norjan työväenpuolue on kompuroinut vaalikampanjan viime metreillä

Norjassa työväenpuolue on joutunut kiusalliseen tilanteeseen, sillä maan parlamenttivaalien lähestyessä puolueen suosio on laahannut yllätyksellisen alhaisissa lukemissa. Viimeaikaisissa kyselyissä puolue on saanut alle 30 prosentin kannatuslukemia, kun parhaimmillaan sen suosio oli viime talvena lähes 40 prosentin tuntumassa.

Pohjoismaiden tutkimuksen dosentti Johan Strang kertoo, että norjalaisasiantuntijat ovat pohtineet demareiden kompuroinnin syytä.

Osasyy voi olla puolueen puheenjohtajassa Jonas Gahr Störessä, jolla ei Strangin mukaan ole samanlaista vetovoimaa kuin edeltäjä Jens Stoltenbergilla.

- Störe on oikeastaan muuten aivan samanlainen mies kuin Stoltenberg, mutta ei yhtä karismaattinen, Strang sanoo.

Pääministeri hätyyttelee jatkokautta

Konservatiivipuoluetta johtava pääministeri Erna Solberg vaikuttaa sen sijaan olevan tiukasti kiinni jatkokaudessa.

Yleisradioyhtiö NRK:n viime tiistaina julkaisema kysely povaa konservatiiveille suurimman puolueen asemaa suurkäräjillä. Tämä olisi ensimmäinen kerta yli 90 vuoteen, kun konservatiivit nousisivat työväenpuoluetta suuremmaksi parlamenttiryhmäksi.

Pääministerikisan ratkaisee lopulta se, millainen hallituskokoonpano on mahdollinen vaalien jälkeen. Parlamentin suurin puoluekaan ei välttämättä löydä sopivia hallituskumppaneita ja mahdollisia tukipuolueita enemmistöasemaa varten.

Pienpuolueet kokoaan painavampia

Konservatiivien ja populistisen edistyspuolueen porvarihallitus on tähän asti hallinnut kristillisdemokraattien ja liberaalin venstren tuella. Strang kertoo, että edistyspuolueen tekemä hallituspolitiikka on ärsyttänyt kumpaakin tukipuoluetta.

- Voi olla, että vaikka nämä kaksi hallituspuoluetta pärjäisivät vaaleissa hyvin, niin hallituskuvio voi vaihtua, jos tukipuolueet eivät suostu enää samaan järjestelyyn, Strang sanoo.

Nykyisen yhteistyön jatkumisen uhkana on myös se, jos tukipuolueista esimerkiksi venstre ei pääse vaalikynnyksen yli. Pienet puolueet ovat näin saamassa kokoaan suuremman roolin, kun niiden äänisaalis voi heiluttaa hallitusneuvotteluita voimakkaasti.

Strang lisää, että taktinen äänestys voi nousta vaaleissa merkittävään rooliin.