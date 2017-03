Norja maailman onnellisin maa, Suomi viides

Suomi on sijoittunut viidenneksi maailman onnellisimpien maiden listauksessa. Suomi ylsi viidennelle sijalle myös viime vuonna.

YK-verkoston laatiman listan kärkipaikan vei tänä vuonna Norja. Suomea onnellisemmiksi arvioitiin myös Tanska, Islanti ja Sveitsi. Ruotsi oli listan sijalla 10.

Kärkikymmenikkö pysyi samana kuin viime vuonna. Myöskään listan häntäpäässä ei tapahtunut suuria muutoksia. Viisi onnettominta maata olivat Keski-Afrikan tasavalta, Burundi, Tansania, Syyria ja Ruanda.

Kaikkiaan vertailussa oli mukana 155 maata.

Tuloerot tekevät amerikkalaiset onnettomiksi

Listan laatijat kiinnittävät huomiota siihen, kuinka Yhdysvalloissa ja Kiinassa voimakaskaan talouskasvu ei ole lisännyt onnellisuutta - jopa päinvastoin.

Kun vuonna 2007 Yhdysvallat oli 23 OECD-maan joukossa kolmanneksi onnellisin, tällä kertaa sijoitus oli 19:s. Kaikkien maiden listalla Yhdysvallat on 14. sijalla.

- Syynä ovat yhteiskunnan tuen väheneminen ja korruption kasvaminen. Nämä samat tekijät selittävät, miksi Pohjoismaat pärjäävät vertailussa niin paljon paremmin, tutkijat sanovat.

Tutkijoiden mukaan yksi merkittävä syy amerikkalaisten onnellisuuden laskuun ovat valtaviksi paisuneet tuloerot.

- Yhdysvalloissa ihmisten tuloerot ovat saavuttaneet astronomisen tason: amerikkalaisista kotitalouksista parhaiten tienaava yksi prosentti on kerännyt liki kaiken hyödyn viime vuosikymmenten talouskasvusta. Samaan aikaan heikoimmin pärjäävän 50 prosentin osuus tuloista putoaa kovaa vauhtia.

Kiina tuskin 1990-luvun tasolla

Myöskään Kiinassa ihmisten onnellisuus ei ole kulkenut käsi kädessä talouskasvun kanssa. Onnellisuuslistauksessa maa jäi tänä vuonna sijalle 79.

- Viimeisten 25 vuoden aikana Kiinan kansantuote on moninkertaistunut -- Kuitenkin vuosina 1990-2005 kiinalaisten tyytyväisyys omaan elämäänsä laski. Sen jälkeen suunta on kääntynyt ylöspäin, mutta taso on todennäköisesti edelleen alempana kuin 25 vuotta sitten.

Syiksi tutkijat näkevät muun muassa Kiinassa tapahtuneet valtavat rakenteelliset muutokset ja niiden aiheuttaman epävarmuuden.

Listaa laatii YK:n perustama kestävän kehityksen ratkaisuverkosto SDSN. Onnellisuutta mitattaessa otettiin huomioon muun muassa bruttokansantuote asukasta kohti, elinajanodote, yhteiskunnan tuki, kansalaisvapaudet sekä korruption esiintyvyys. Lisäksi ihmisten henkilökohtaista onnellisuutta mitattiin kyselyllä, joka tehtiin noin tuhannelle haastateltavalle kussakin maassa.

